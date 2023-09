Messi non è il giocatore più ricco dell’Inter Miami: ha un compagno miliardario di famiglia Leo Messi negli Stati Uniti deve fare i conti con un calciatore che ha un patrimonio più ricco del suo. Si tratta del compagno di squadra Campana.

A cura di Marco Beltrami

Leo Messi ha avuto un impatto devastante con la maglia dell'Inter Miami sul calcio americano. 11 gol in 10 partite e la conferma per tutti di trovarsi al cospetto di un vero e proprio "alieno" di un livello tecnico eccezionalmente superiore a compagni e avversari. Anche spostando il discorso a livello economico, l'ex di PSG e Barcellona guarda tutti dall'alto alla luce del suo stipendio da 50-60 milioni all'anno. Le cose però cambiano se si fa riferimento al patrimonio complessivo: in quel caso Messi deve fare i conti con qualcuno che è più ricco di lui.

E questo vero e proprio paperone condivide lo spogliatoio con lui. Stiamo parlando di Leonardo Campana, un calciatore classe 2000 che milita appunto nell’Inter Miami e nella nazionale dell’Ecuador. Cresciuto in patria nel Barcelona SC, questo ragazzo ha avuto la possibilità di sfondare in Premier con il Wolverhampton dove però non ha lasciato il segno. A seguire poi Famalicao, Grasshoppers e infine Inter Miami. Insomma non una carriera memorabile per Campana che deve il suo patrimonio non di certo a quanto realizzato sul terreno di gioco.

Leonardo Campana può vantare un patrimonio di famiglia da più di 1000 milioni di euro. Tutto questo denaro proviene innanzitutto dai guadagni di sua nonna, Isabel Noboa, una delle donne d'affari di maggior successo dell'Ecuador. Suo nonno Isidro ha lasciato un segno indelebile nel suo Paese contribuendo ad erigere l'iconico stadio Guayaquil, dove proprio Messi nel corso della sua carriera ha collezionato prestazioni importanti.Proprio in questo impianto, Campana ha segnato il primo gol della sua carriera.

Il papà del giocatore Pablo è stato ministro del commercio estero e degli investimenti a margine del suo successo nel settore privato generando enormi entrate dopo il suo ritiro dal tennis professionistico all'età di 24 anni. Il prozio Alvaro è un vero e proprio magnate conosciuto in tutto il sudamerica, con l'altro zio Daniel Noboa che potrebbe diventare presidente dell'Ecuador.

Insomma, la famiglia Campana può considerarsi una delle più ricche del continente con entrate senza eguali nel settore delle imprese private. Questo fa del calciatore uno dei più ricchi, con un patrimonio di un miliardo di euro, più di Cristiano Ronaldo e di Messi. Il patrimonio di Leo infatti è stato stimato intorno ai 500 milioni di euro, la metà di quello del compagno che in campo cerca di assistere l'argentino in tutti i modi, considerandolo il suo punto di riferimento.