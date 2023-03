Messi in Arabia Saudita con Ronaldo: papà Jorge è a Riad e può ricevere un’offerta mostruosa Lionel Messi può chiudere la sua trionfale carriera in Arabia Saudita così come accaduto per Cristiano Ronaldo. La presenza di papà Jorge a Riad ha dato il via a questo scenario che vedrebbe la Pulce finire all’Al Hilal per una cifra simile a quella percepita dal portoghese all’Al Nassr.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo di nuovo contro nello stesso campionato dopo le stagioni in Liga rispettivamente al Barcellona e al Real Madrid. Uno scenario che sembra profilarsi nell'immediato futuro. Il destino della Pulce al PSG non è ancora chiaro e forse la vittoria del Mondiale con l'Argentina e l'ennesima eliminazione dei parigini in Champions League, potrebbe aver convinto Messi a cambiare aria e chiudere con un'esperienza tutta nuova, ma ricchissima, la sua avventura in Europa e forse anche la carriera. Supposizioni, è chiaro, dato che anche gli Stati Uniti stanno provando a corteggiare Messi sperando che proprio negli States possa chiudere il suo trionfale percorso nel mondo del calcio. Ma c'è un indizio che ha stuzzicato la fantasia dei tifosi e del calciomercato: la presenza di Jorge Messi a Riad.

Il papà della Pulce è stato beccato all'uscita dall'aeroporto mentre raggiungeva la capitale dell'Arabia ma soprattutto è stato immortalato in uno scatto in compagnia del capo della Mahd Sports Academy, Abdullah Hammad, ovvero uno degli uomini vicini a Sua Altezza il principe Abdulaziz Al-Faisal, ministro dello sport in Arabia Saudita che ha sempre voluto che Cristiano Ronaldo e Messi giocassero a Riad. Non è uno scenario impossibile da immaginare dato che sull'argentino c'è il forte interesse dell'Al Hilal, la squadra con la storia più lunga nel campionato saudita e che di recente ha affrontato il Real Madrid nella finale del Coppa del Mondo. Sul piatto, secondo MARCA ci sarebbe un'offerta mostruosa simile a quella accettata poi da Cristiano Ronaldo.

Il quotidiano spagnolo sottolinea come il mancato rinnovo contrattuale di Messi con il PSG abbia spinto l'Arabia Saudita a fiondarsi sul giocatore con un'offerta irrinunciabile. Non sarà facile, come spiega sempre MARCA, specie per una questione di bilancio, ma le cifre dovrebbero essere esattamente le stessa di Cristiano Ronaldo. La cifra si aggira intorno ai 220 milioni di euro a stagione per l'argentino. Somme assolutamente stratosferiche che farebbero vacillare chiunque fosse ormai al termine della propria carriere.

Certo, nel contratto di Messi non ci sarebbe solo un accordo da calciatore, visto che il portoghese è diventato anche l'immagine del Paese saudita. Accordo che l'argentino ha già. Ecco perché il sogno è vivo e a Riyadh non escludono che si realizzi. Infatti, dagli spalti dei diversi campi su cui gioca Cristiano Ronaldo, i tifosi non smettono di ricordargli la presenza di Messi anche se è da lontano, cosa che a CR7 non sempre piace.

In questo momento però la situazione non è per nulla definita e visto che si tratta di un accordo di questo genere, è facile intuire come si possa andare ancora per le lunghe. Sta di fatto che la presenza di papà Jorge Messi a Riad non può essere considerata solo propedeutica a questo affare dato che ufficialmente era in Arabia Saudita per motivi commerciali. Ma in questo momento di stallo e con il PSG nuovamente fuori dalla Champions – unico e solo obiettivo più volte annunciato dalla proprietà – anche il futuro di Messi è in bilico, magari anche per mancanza di stimoli per uno che ha vinto già tutto nella sua carriera e che probabilmente non vorrà perdere altro tempo a Parigi sperando che un giorno il club possa vincere una Champions diventata ormai un'ossessione. Messi potrebbe non voler perdere il treno saudita che riempirebbe ulteriormente d'oro la sua carriera regalando così al calcio mondiale anche un ultimo scontro con Cristiano Ronaldo che negli ultimi 15 anni ha esaltato gli amanti di questo sport.