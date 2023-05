Messi al Barcellona grazie ad un diabolico stratagemma: l’ingaggio lo paga un altro club Lionel Messi al Barcellona grazie a una clamorosa operazione di mercato. L’argentino tornerebbe in Catalogna in prestito ma con l’ingaggio pagato da un altro club.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi al Barcellona a tutti i costi, anche a zero…Già, perché il piano del club catalano per riportare il "suo" numero 10 in blaugrana è degno di un thriller. Ogni dettaglio è stato curato, pensato e studiato per permettere all'argentino di vestire nuovamente quella maglia a lui tanto cara pur di non lasciarlo nelle mani di ricchi sceicchi arabi. L'Al Hilal infatti sembra essere pronto a convincere il giocatore con un'offerta mostruosa e impossibile da rifiutare: 600 milioni all'anno per due anni. Praticamente 1,2 miliardi di euro per giocare 24 mesi in Arabia Saudita.

Cifre da capogiro da ricevere sul piatto alla soglia dei 36 anni da compiere il prossimo 24 giugno per il talento di Rosario. A frenare tutto però potrebbe esserci l'amore per il suo Barcellona, il club in cui è cresciuto e in cui si è consacrato negli anni vincendo tutto ciò che c'era da vincere. Il club non può pareggiare l'offerta degli arabi ma ha trovato uno stratagemma diabolico quantomeno per tentarlo a vivere un altro paio di stagioni al top in Europa. Secondo l'Equipe infatti il Barcellona avrebbe trovato l'appoggio dell'Inter Miami pronto ad ingaggiare Messi, pagargli lo stipendio e darlo in prestito al Barcellona che praticamente lo riavrebbe in maglia blaugrana per 6/18 mesi.

Messi al PSG non è riuscito ad essere decisivo come pensava il club parigino.

Il modo migliore per concedergli una passerella d'onore degna di nota e non farlo uscire dal prestigioso palcoscenico d'Europa con la delusione di non aver vinto nulla, se non il campionato, con il PSG in Francia. Xavi ha in mente grandi cose per il Barcellona e con il ritorno di Messi vorrebbe provare l'impresa di portare a casa una coppa europea per consentire al club di rilanciarsi e all'argentino di chiudere con l'ennesimo titolo della sua carriera un capitolo di vita meraviglioso al Barcellona. Uno scenario perfetto che dovrebbe trovare solo il parere positivo del giocatore che di certo tornerebbe subito a Barcellona. Ma cosa prevede esattamente il piano messo in piedi dal club catalano e l'Inter Miami di David Beckham?

L'intenzione è quella di girare Messi in prestito al Barcellona prima di lasciarlo partire per l'ultima prestigiosa passserella internazionale con l'Argentina in Copa America nel 2024 che sarà ospitata proprio negli Stati Uniti. L'accordo avrà il duplice vantaggio di consentire al Barcellona di aggirare le rigide restrizioni finanziarie che devono affrontare in Liga, dando però allo stesso tempo anche all'Inter Miami la piattaforma perfetta per sfoggiare il loro nuovo acquisto in tempo utile. Il coinvolgimento del club americano aprirebbe le porte al più romantico ritorno a casa di uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni.