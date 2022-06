Mertens comincia a definire il suo futuro, ha preso il patentino da allenatore In attesa di capire quale sarà il suo futuro da calciatore, c’è sempre in ballo il possibile rinnovo di contratto con il Napoli, Dries Mertens ha conseguito la licenza da allenatore Uefa.

A cura di Alessio Morra

In atteso di capire quale sarà il suo futuro con il Napoli, Dries Mertens è diventato allenatore. L'attaccante ha conseguito infatti la licenza di allenatore Uefa A, come lui altri quattro nazionali del Belgio, compreso Kevin De Bruyne, fenomeno del Manchester City e miglior giocatore della Premier League.

Mertens ha il contratto in scadenza con il Napoli, dopo le gare di Nations League si deciderà il suo futuro. La situazione è poco chiara. Perché pareva che il rinnovo fosse impossibile, poi nel mese di aprile l'orizzonte si è schiarito e sembrava una formalità. Ma adesso Mertens sembra di nuovo lontano da Napoli, si parla anche della Lazio nel suo futuro. Ma intanto Mertens ha otenuto la licenza di allenatore Uefa A, che permette di diventare allenatore delle giovanili o di diventare collaboratore di un allenatore in prima squadra.

Mertens, De Bruyne, Witsel, Dennis Praet del Torino e Vertonghen sono solo alcuni dei giocatori che hanno frequentato un corso per due anni in collaborazione con il federcalcio del Belgio. L'idea è nata grazie al c.t. Roberto Martinez che ha voluto coinvolgere i calciatori di oggi nel futuro del football belga. In genere c'è bisogno di ritirarsi per ottenere il patentino, il Belgio ha chiesto un'esenzione.

In totale sono sedici i nazionali che hanno ricevuto la licenza, compresi pure Mignolet, Tielemans e Vermaelen. Mertens ha guidato alcune selezioni giovanili del Napoli in questa stagione e sul campo ha fatto esperienza prima ancora di ottenere la licenza. Mentre l'ex difensore di Arsenal e Barcellona Thomas Vermaelen è entrato già a far parte dello staff della nazionale del Belgio guidata da Martinez.