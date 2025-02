Mertens infila la bocca nel suo scarpino, non ce la fa più in panchina: alita dentro

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

A dispetto dei 37 anni abbondanti, Dries Mertens continua a essere un pezzo importante del Galatasaray di Okan Buruk: parlano per lui le 34 presenze stagionali in tutte le competizioni (quasi tutte da titolare), ma soprattutto i 17 assist (oltre ai 5 gol) che ci ha messo dentro. Insomma il folletto belga mette lo zampino in più di una rete per ogni due gare che gioca. Il tecnico dei giallorossi gli ha concesso un po' di riposo giovedì in occasione della trasferta in Coppa di Turchia in casa del Boluspor, formazione di mezza classifica della seconda divisione turca. Mertens si è dunque accomodato in panchina. A un certo punto tuttavia Dries si è alzato, si è tolto lo scarpino e ci ha alitato dentro più volte: non ce la faceva più per il freddo polare e ha pensato di ricorrere a un palliativo.

Mertens si toglie lo scarpino e alita dentro: ha il piede congelato

Era passata da poco la metà del primo tempo e il Galatasaray aveva appena pareggiato con Morata, al suo primo gol con la sua nuova maglia dopo il trasferimento dal Milan, il vantaggio iniziale dei padroni di casa. In quel frangente le telecamere hanno inquadrato Mertens alzarsi dalla panchina, togliersi lo scarpino destro e poi portarselo alla bocca: non per vomitare, come forse si poteva pensare dalle immagini, ma per alitarci dentro quattro volte, con l'intenzione di riscaldarlo in quella maniera un po' alla buona.

Evidentemente l'attaccante belga aveva il piede completamente ghiacciato. Nella Turchia settentrionale, del resto, c'erano quattro gradi sotto zero. Mertens si è poi potuto scaldare meglio nel secondo tempo, visto che è entrato in campo al 79′ al posto di Morata. Il match col Boluspor è stato vinto 4-1 dal Galatasaray, che dopo due partite è attualmente secondo nel proprio girone della coppa nazionale con 4 punti, avendo pareggiato il primo match. Le prime due classificate dei quattro gironi da sei squadre si qualificano per i quarti di finale della competizione.