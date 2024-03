Mentana scatenato a Madrid: cori con i tifosi dell’Inter prima della sfida Champions con l’Atletico Enrico Mentana era presente quest’oggi a Plaza Mayor a Madrid insieme ai tifosi dell’Inter a poche ore dagli ottavi di ritorno di Champions contro l’Atletico. Il giornalista e direttore del TG LA7 ha intonato cori da stadio accompagnato dai sostenitori nerazzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG LA7, scatenato insieme ai tifosi dell'Inter a Plaza Mayor, a Madrid, a poche ore dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League che l'Inter giocherà contro l'Atletico di Simeone. Mentana ha cantato il coro ormai diventato marchio di fabbrica dei sostenitori nerazzurri a livello internazionale. Elegantissimo in completo grigio, il giornalista e noto tifoso interista si è unito ai cori intonati da alcuni sostenitori italiani presenti davanti ai pub della piazza di Madrid: "Internazionale devi vincere".

Attorno a sé ha attirato subito l'attenzione dei tifosi dell'Inter sorpresi dalla sua presenza ma anche dalla sua iniziativa. I biglietti a disposizione del club nerazzurro erano circa 3.500 e sicuramente qualche tifoso in più si è aggiunto a quella che potrebbe essere una trasferta unica. Dalle prime ore di questo pomeriggio i tifosi della squadra di Simone Inzaghi hanno invaso il centro di Madrid e Plaza Mayor. Affollati i pub e i ristoranti della zona in un clima totalmente pacifico e di festa.

Ecco perché il Direttore del Tg La7, forse travolto dall'entusiasmo dei sostenitori italiani, si è unito per dare il suo personalissimo contributo. Voleva essere presente anche lui al Wanda Metropolitano questa sera. L'appuntamento con i quarti di finale è dietro l'angolo e il vantaggio di 1-0 maturato nella sfida d'andata grazie al gol di Arnautovic aumenta la fiducia attorno alla squadra per centrare la qualificazione. Ma dell'Atletico Madrid e di Simeone non c'è mai da star sereni e per questo c'è bisogno del sostengo di tutti.

Anche dei tifosi più impensabili presenti in questa trasferta, come lo stesso Mentana. "Per la gente che" urla il giornalista accompagnato dal resto dei sostenitori nerazzurri presenti a godersi il sole di Madrid e a dissetarsi prima di raggiungere lo stadio. Mentana si è dimostrato un autentico trascinatore dell'Inter tanto da seguire la squadra anche in trasferta lasciando per un giorno il tavolo delle news per godersi la sua squadra del cuore. Un motivo in più per la squadra di Simone Inzaghi per portare a casa i quarti di Champions.