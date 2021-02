Ferland Mendy è stato il calciatore che ha deciso la gara tra Atalanta e Real Madrid. Nella sfida di andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 una rete del terzino francese ha realizzato la rete decisiva al Gewiss Stadium firmando un bel gol dal limite dell'area con il piede "debole" per lui. Mendy è un mancino naturale ma fin da quando era piccolo i suoi allenatori lo hanno fatto lavorare molto sull'altra piede ed è migliorato in maniera costante. Quando ha avuto una grave distorsione alla caviglia sinistra, il francese classe 1995 ha continuato a progredire e appena rientrato in campo per evitare di forzare le giocate ha preferito giocare di più con il destro. Questa grande determinazione è arrivata a Mendy dopo la morte del padre e dopo l'intervento all'anca, che lo ha costretto a stare in sedia a rotelle e dopo 6-7 mesi di riabilitazione è tornato a muoversi normalmente.

Lo stesso Mendy qualche tempo fa, in un'intervista al giornale francese L'Équipe, aveva ammesso che per un periodo ha lavorato di più sul piede destro: "La gente mi dice che sono bravo con il destro, ed è vero. Nelle giovanili del PSG ci facevano sempre lavorare molto su quel piede. Poi ho continuato a farlo da solo. Con l'Under 19 ho avuto una distorsione e ho smesso di colpirlo con il sinistro perché mi faceva troppo male".

A parte il grave infortunio all'anca all'età di 14 anni, che lo ha quasi portato via dal mondo del calcio, Mendy con la sua forza di volontà riuscito a trasformare tutte le avversità in voglia di andare avanti con una forza spaventosa.

Zidane ha scommesso su di lui e Mendy lo sta ripagando per la fiducia. Il tecnico francese ha rivelato ieri che Ferland colpisce il pallone più forte con il destro che con il sinistro: a Lione ha giocato due partite come terzino destro e a Madrid lo ha già fatto la scorsa stagione dopo il lockdown. Quello di ieri sera non è un colpo isolato.