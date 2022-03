Mela marcia nello spogliatoio del Bordeaux: ruba le scarpe ai compagni e le rivende su internet Episodio sconcertante nello spogliatoio del Bordeaux: il nome dell’autore dei furti è stato svelato ai compagni dalla sua ex fidanzata.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Bordeaux sta vivendo una stagione maledetta: reduci da tre sconfitte consecutive, i girondini non vincono da gennaio e sono mestamente ultimi nella Ligue 1. A nove giornate dalla fine del campionato, la salvezza appare molto difficile e del resto l'evolversi catastrofico della stagione è la logica conseguenza della scintilla mai sbocciata col tecnico che nella scorsa estate era stato scelto per rimpiazzare Jean-Louis Gasset, ovvero Vladimir Petkovic.

Una decisione con cui il nuovo proprietario Gerard Lopez intendeva far partire un ciclo più ambizioso del recente passato ed invece dal 12° posto finale dello scorso anno si è arrivati al disastro tecnico attuale. Lo scorso 17 febbraio Petkovic è stato esonerato ed al suo posto è arrivato David Guion, con l'obiettivo di evitare la retrocessione: il nuovo tecnico ha pareggiato le prime due partite e perso le tre successive, 2 soli punti sugli ultimi 15 disponibili. Salvarsi in queste condizioni è davvero dura.

Vladimir Petkovic ha fallito al Bordeaux

Che le cose al Bordeaux non vadano bene a tutti i livelli, lo dimostra un episodio sconcertante avvenuto recentemente e svelato da RMC. Un giovane elemento della rosa della prima squadra è stato fermato perché rubava nello spogliatoio biancoblù: ha rivenduto su un sito web alcune paia di scarpe che ha rubato a diversi giocatori. È stato smascherato dalla sua ex ragazza che ha svelato la brutta vicenda alla squadra, indicando il nome dell'autore dei furti.

I veterani della rosa avrebbero voluto che il loro giovane compagno non prendesse più parte alle attività della prima squadra, ed invece alla fine il club ha deciso di punirlo soltanto con la sospensione per una partita ed una pesante multa, una sanzione considerata troppo clemente agli occhi di gran parte dello spogliatoio. Una storia che certamente non depone a favore dell'atmosfera che si respira in casa Bordeaux. Guion è chiamato ad un compito davvero difficile per riportare a galla la barca girondina.