Mega rissa in campo al fischio finale di Wolfsburg-Amburgo: caos totale, è tutti contro tutti

Rissa in campo e sugli spalti dopo il fischio finale di Wolfsburg-Amburgo che ha coinvolto giocatori, staff e tifosi. Brutte scene dopo un match importantissimo nella corsa salvezza della Bundesliga.

La partita di Bundesliga tra Wolfsburg e Amburgo, terminata 2-1 per gli ospiti, si è chiusa con una mega rissa che ha coinvolto giocatori, staff tecnici e sostituti.

L’episodio più eclatante ha visto protagonista il portiere di riserva del Wolfsburg, Marius Müller, espulso per comportamento violento durante gli scontri: scene del genere, che raramente si sono viste nella massima serie tedesca, hanno lasciato tutti senza parole.

Mentre la colluttazione imperversava sul terreno di gioco, la furia dei tifosi del Wolfsburg si è riversata sugli spalti: fumogeni e razzi pirotecnici sono stati lanciati verso il campo, con alcune sciarpe incendiate che hanno aumentato il clima di tensione del momento.

Rissa in campo e caos al fischio finale di Wolfsburg-Amburgo

Il capitano dell'Amburgo, Nicolai Remberg, ha provato a spiegare la situazione a Sky: “Non ho fatto male a nessuno, ma c’è stata colluttazione. Non lascerei mai il mio vice allenatore o i miei ragazzi da soli in quelle condizioni”. L’ex centrocampista della nazionale tedesca Dietmar Hamann, che ha commentato il match su Sky, ha sottolineato i segnali di disgregazione interna al Wolfsburg: “Quello che mostrano dopo il fischio finale avrebbero dovuto mostrarlo nei 90 minuti precedenti. Per settimane si sono nascosti, poi all’improvviso si mostrano coraggiosi. Non lo capisco”.

Il risultato finale ha visto l'Amburgo portarsi a casa i 3 punti grazie a Luka Vuskovic e Jean-Luc Dompé, che hanno realizzato i due gol su rigore dell’HSV; mentre Christian Eriksen aveva momentaneamente pareggiato per i padroni di casa.

La sconfitta potrebbe costare il posto all’allenatore del Wolfsburg Daniel Bauer, perché i Lupi ora rischiano davvero la retrocessione: in questo momento sono al penultimo posto con 20 punti a -3 dal St. Pauli (che ha giocato una partita in meno).