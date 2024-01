McKennie svela il suo idolo e spiazza i tifosi della Juve: “Mi odierete, ma dico Totti” McKennie ha confessato in un video pubblicato sui social dalla Juventus che il suo idolo è sempre stato il capitano della Roma, Francesco Totti. La risposta ha spiazzato i tifosi bianconeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Wenston McKennie è uno dei calciatori della Juventus che più ha sorpreso i tifosi quest'anno per il suo rendimento. Dopo il prestito della scorsa stagione il calciatore americano è tornato e ha approcciato fin dalla preparazione in maniera diversa, ricevendo anche i complimenti di Massimiliano Allegri in più occasioni.

Il tecnico bianconero non si priva mai di lui e per alcune gare lo ha dirottato anche sulla fascia, pur di farlo giocare: in mezzo al campo però dà il meglio. McKennie nel ruolo di mezzala alla destra di Locatelli si sta disimpegnando alla grande, diventando uno degli inamovibili della squadra che sta lottando per lo Scudetto con l'Inter.

In uno dei soliti video pubblicati dalla Juventus sui social dal titolo "Gli idoli dei giocatori della Juve sono…" ecco che il calciatore americano ha spiazzato i tifosi bianconeri. McKennie ha risposto in maniera molto candida e sincera: "Ragazzi, mi odierete per questo, ma il mio idolo è Francesco Totti". Inutile ricordare la rivalità storica tra Juventus e Roma e c'è l'episodio del ‘4-0 a casa' che ha sempre infastidito la tifoseria bianconera.

Dusan Vlahovic ha scelto Cristiano Ronaldo, Tiago Djalo ha risposto Lilian Thuram mentre Kenan Yildiz ha detto Del Piero. Le altre risposte: Miretti si è soffermato su Nedved, Cambiaso ha risposto Joao Cancelo e Locatelli ha scelto Andrea Pirlo. Milik ha risposto Henry e Iling-Jr ha detto Ronaldinho.

In vista del big match che vale metà Scudetto a Milano ci sono delle novità nel gruppo di lavoro di Allegri: Weston McKennie e Federico Chiesa hanno lavorato sempre con i compagni mentre Adrien Rabiot si aggregherà al gruppo nella giornata di giovedì, quando è prevista ancora una sola seduta, ma al pomeriggio. Se la situazione non dovesse cambiare nei prossimi giorni, la Juventus dovrebbe presentarsi al Meazza con il centrocampo al gran completo e sulle fase Cambiaso e Kostic. In attacco Vlahovic è certo di una maglia ma bisogna capire se Allegri vorrà partire con Yildiz dal primo minuto per poi dare spazio al rientrante Chiesa, oppure valutare un assetto come il 3-5-1-1 per schermare Calhanoglu (come accaduto lo scorso anno con Soulé).