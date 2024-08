Mbemba chiama “cugino” un dirigente dell’Olympique Marsiglia: niente stipendio per dieci giorni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Chancel Mbemba è stato sanzionato con il blocco dello stipendio per dieci dopo una discussione con un dirigente dell'Olympique de Marsiglia. Il difensore della nazionale del Congo, che non ha gradito la scelta di Roberto De Zerbi di non puntare su di lui per la stagione appena iniziata, ha avuto un colloquio burrascoso con Ali Zarrak, braccio destro del direttore sportivo Medhi Benatia e responsabile del dipartimento riserve dell’OM.

Il centrale difensivo è stato relegato alle riserve e durante il colloquio col dirigente lo aveva chiamato “cugino”, e gli ha mostrato anche due dita con un gesto abbastanza minaccioso: Zarrak ha riferito tutto alla società e poi è arrivata la decisione di bloccare per qualche giorno lo stipendio.

Chiama "cugino" un dirigente del Marsiglia: niente stipendio per dieci giorni

In un primo momento Chancel Mbemba sembrava vicino al licenziamento per giusta causa ma nelle ore successive il club francese ha deciso di procedere in un altro modo: resterà a disposizione dell’OM, dopo essersi allenato con l'Olympique Marsiglia 2 di Jean-Pierre Papin così come altri fuori rosa, ma ci sarà una sanzione pari a dieci giorni senza stipendio.

Il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo anno ma privato di una parte del suo stipendio per il mese di agosto dopo quanto accaduto, Chancel Mbemba è sempre più vicino all'addio. Arrivato nel 2022 e rapidamente diventato un beniamino dei tifosi dell'OM, ​​il congolese oggi vive un momento di grande difficoltà. Mandato ad allenarsi con le riserve dal 14 luglio, il Mbemba stato avvisato: la dirigenza non ci saranno sconti.

A dieci giorni dalla fine del mercato estivo, l'OM continua a spingere per vendere alcuni giocatori diventati indesiderati come Chancel Mbemba, Samuel Gigot e Jordan Veretout. I dirigenti hanno assicurato a questi calciatori che non avrebbero più indossato la maglia del Marsiglia se avessero rifiutato alcune offerte di partenza quest'estate e sono intenzionati a non mollare la presa per nessun motivo.