Mbappé spiega perché non andrà all’Arsenal in estate: la risposta fa scoppiare tutti a ridere

Il futuro di Kylian Mbappé non sarà sicuramente in Premier League: con molta probabilità il francese si trasferirà a parametro zero al Real Madrid la prossima estate, concretizzando un corteggiamento che dura da almeno due anni. Ma alcuni tifosi sperano ancora di avere il campione nella propria squadra del cuore, anche se ormai è tutto fatto.

In particolare un giovane tifoso dell'Arsenal ha provato a mediare, improvvisandosi come direttore sportivo del suo club. Una mossa disperata fatta tra tante risate, comprese quelle del giocatore che forse non si aspettava di essere protagonista di una conversazione del genere. A riprendere l'accaduto è stato un video diventato ormai virale per tutti i social, soprattutto per la risposta data da Mbappé.

Il tifoso si è avvicinato per fare una foto con il suo idolo e per scambiare qualche parola. Ma l'occasione è stata troppo ghiotta per non fargli la fatidica domanda: il ragazzo lo ha avvicinato, lo ha abbracciato e subito dopo lo ha lasciato letteralmente a bocca aperta con pochissime parole.

"Vieni all'Arsenal" gli ha urlato, una frase che ha fatto scoppiare Mbappé in una fragorosa risata. "Arsenal?!", ha risposto lui sconcertato che non credeva a ciò che aveva sentito. Il tifoso però ha deciso di insistere, tra le risate generali: "Ci prenderemo cura di te".

La rassicurazione però non è bastata al francese per cedere alle lusinghe e trasferirsi alla squadra inglese. Non sapendo cosa dire ha declinato l'invito con una scusa piuttosto bizzarra: "Non c'è modo, non c'è modo. Fa troppo freddo lì". Una risposta banale ma che ha fatto concludere la conversazione con le risate di tutti: la Premier League ha tentato Mbappé negli ultimi mesi con le proposte di varie big, ma alla fine a vincere è stato il Real Madrid con il suo nuovo progetto dei Galacticos.