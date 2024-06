video suggerito

Mbappé fermato da un virus influenzale con la Francia a Euro 2024: diversi giocatori sono ammalati Un virus influenzale si è diffuso all’interno del ritiro della Francia: Mbappé e Coman non si sono allenati, anche Deschamps sarebbe ammalato a pochi giorni dall’esordio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Francia trema a pochi giorni dall'esordio agli Europei 2024: diversi giocatori, tra i quali anche Kilyan Mbappé, sono stati fermati da un virus influenzale che da giorni circola all'interno del ritiro della nazionale in Germania. Nella giornata di oggi la stella francese non si è presentato agli allenamenti pubblici tenuti a Paderborn, dove era assente anche Coman.

La Francia fermata da un virus

Secondo quanto confermato dal Sun oggi Mbappé non ha preso parte alla seduta di allenamento che si è tenuta a porte aperte, per coinvolgere anche i tifosi. Non si tratta di nessun problema fisico, ma di un virus influenzale che da giorni ha preso pian piano tutti i giocatori della nazionale francese. La Francia esordirà agli Europei il prossimo lunedì contro l'Austria alle ore 21:00 e per quel momento spera di poter avere a disposizione tutti i suoi pezzi più pregiati.

Non ci sono ancora comunicati ufficiali sulle condizioni del giocatore del Real Madrid, ma non è l'unico influenzato: con lui era assente anche Coman e nei giorni scorsi diversi elementi della rosa sono stati male. Il primo ad aver sofferto di questo virus è stato Ousmane Dembele che ha comunque voluto rassicurare i tifosi del fatto che si tratti di una semplice influenza, dalla quale si guarisce in pochi giorni ma che necessita di alcune misure di sicurezza per evitarle la diffusione.

"Ho avuto l'influenza la settimana scorsa e sono stato il primo, ma ora mi sento molto meglio" ha ammesso il francese del PSG, "La squadra sta molto meglio. Tutti staranno bene tra un paio di giorni." Anche il commissario tecnico Didier Deschamps sarebbe alle prese di questo virus, molto contagioso ma comunque innocuo.

Non dovrebbero esserci problemi per l'esordio di lunedì, anche se la partita più attesa arriverà quattro giorni dopo, quando la Francia affronterà il big match contro l'Olanda che probabilmente deciderà il primo posto nel girone.