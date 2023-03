Mbappé fa uno scherzo feroce al difensore del Marsiglia e gli ride in faccia: si sente onnipotente Kylian Mbappé ha trollato senza pietà il difensore del Marsiglia Leonardo Balerdi nell’ultimo match vinto al Velodrome dal PSG.

A cura di Paolo Fiorenza

È momentaneamente tornato il sereno in casa PSG dopo la striscia di tre sconfitte consecutive (Marsiglia in Coppa di Francia, Monaco in campionato e Bayern in Champions) che aveva fatto traballare non poco la panchina del tecnico Galtier. La vittoria al 95′ contro il Lille e poi l'ultima in casa proprio del Marsiglia che è secondo nella Ligue 1 hanno dato ossigeno all'allenatore e alleggerito la pressione sulla squadra che stava diventando insostenibile, con annesso divampare di faide interne allo spogliatoio.

Niente di nuovo per un club che da quando è stato acquistato dal fondo sovrano del Qatar ha l'obiettivo di vincere tutto e a questo scopo ha messo assieme in questi anni una rosa stellare, con l'ultima ciliegina rappresentata da Leo Messi. Con buona pace di quest'ultimo, peraltro, i successi del PSG – e i suoi sogni di Champions League – passano obbligatoriamente dalle prodezze di Kylian Mbappé, che anche nell'ultima vittoria per 3-0 a Marsiglia ha fatto vedere di essere in un momento di forma strepitosa: i due gol e l'assist per la rete di Messi portano il bottino stagionale dell'attaccante francese al dato mostruoso di 29 gol in altrettante partite giocate, mettendoci a fianco anche 7 assist.

Il PSG festeggia la vittoria a Marsiglia nell’ultimo turno di Ligue 1

Un Mbappé che si sente davvero onnipotente, al punto da capire che basta un suo minimo gesto per destabilizzare gli avversari. Un video che è diventato virale e ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni mostra lo scherzo feroce che il vicecampione del mondo ha fatto al difensore del Marsiglia Leonardo Balerdi durante il match del Velodrome di domenica scorsa. Nel filmato si vede Mbappé avvicinarsi all'avversario camminando, passargli accanto e a quel punto fingere di piazzare uno dei suoi scatti brucianti per smarcarsi, con un cambio di direzione ubriacante. Insomma, il classico ‘da zero a 100' delle macchine sportive più potenti. A quel punto Balerdi – che non se l'aspettava – prova a reagire d'istinto, ma non ha neanche il tempo di farlo, che quel mattacchione di Kylian si rialza subito, allontanandosi trotterellando.

Le immagini mostrano poi Mbappé girarsi e ridere in faccia al giocatore argentino (prendere in giro un argentino male non fa, deve aver pensato…), dicendogli anche qualcosa. "Io sono Kylian, io posso spaventarti con un semplice cenno": questo sembra pensare in quel momento il campione francese, che farà bene a tenersi qualche giocata da parte per il ritorno col Bayern Monaco in programma mercoledì prossimo in Baviera. C'è da rimontare una rete in trasferta, per non rendere anche questa stagione indigesta per l'emiro Al Thani e farsi passare la voglia di scherzare.