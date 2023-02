Il Psg implode, Neymar litiga in campo e nello spogliatoio: “Non potevano credere a ciò che hanno sentito” Il Paris Saint-Germain è una polveriera: in campo l’insofferenza del brasiliano non passa inosservata e dopo il ko col Monaco lui e Marquinhos hanno un faccia a faccia molto acceso con il dirigente Campos.

Il nervosismo di Neymar in campo, a fine match l’alterco con il dirigente, Campos.

I vicini di casa hanno minacciato Neymar di denunciarlo per il baccano provocato dalla sue feste notturne. In campo è apparso nervoso e pronto ad attaccare bottone coi compagni di squadra che non gli passano la palla come vorrebbe. Gli stessi avversari del Monaco sono rimasti stupiti dall'atteggiamento del brasiliano: gesticolava in maniera evidenza, borbottava, e alzava la voce, imprecava, scuoteva il capo e, se lo sviluppo dell'azione non gli piaceva, addirittura rallentava la corsa disinteressandosi di come sarebbe andata a finire

La sconfitta (3-1) nel Principato è solo la punta dell'iceberg del malessere che cova in seno al Paris Saint-Germain. Molto più del virus misterioso che ha decimato la squadra, degli infortuni e degli acciacchi che alimentano preoccupazioni in vista dell'andata degli ottavi di Champions col Bayern Monaco. Nello spogliatoio le mura hanno tremato per le urla di O Ney che, sostenuto da Marquinhos, ha avuto una discussione molto accesa con l'uomo mercato, Campos, che ha trovato sponda nell'allenatore, Galtier.

L’azione si sviluppa, Neymar non la segue perché non gli è stata subito passata palla.

Lo scambio di battute – che il quotidiano francese L'Equipe dice essersi svolto in portoghese, le lingue parlate dai protagonisti dell'alterco – ha sorpreso diversi membri dello staff per la sua intensità, per come gli animi si sono scaldati e i toni divenuti così accesi da far temere il peggio, che quell'alterco potesse addirittura sfociare in rissa.

Cosa è successo e, soprattutto, cosa ha detto il dirigente di così spiacevole? In base a quanto filtrato, si sarebbe lamentato della mancanza di aggressività nel corso del match. L'atteggiamento di alcuni calciatori non gli è piaciuto. Ha rinfacciato loro di aver peccato in impegno. Si aspettava che, in un momento difficile, fossero proprio loro a caricare la squadra sulle spalle e invece ha tratto solo impressioni negative.

Una in particolare, quella scaturita dalla prestazione di Neymar divenuto oggetto principale delle critiche anche per il comportamento. Non poteva passare inosservata la sua insofferenza verso Vitihna, colpevole di non essere in grado di servirgli palla negli spazi nella maniera che più predilige, e il giovane Ekitiké che non gli passa la sfera. Il gioco prosegue e il brasiliano attacca verbalmente il ragazzo, mimando disappunto in maniera plateale. "Alcuni giocatori del Monaco non potevano credere a ciò che hanno sentito/visto dal PSG", è la versione dei fatti raccontata da L'Equipe.

La contestazione dei tifosi. Nel bailamme di nervi tesi e amarezza per il ko spicca anche la contestazione dei tifosi. Una parte dei calciatori, tra cui il capitano Marquinhos, è uscita dal campo dopo la sconfitta senza recarsi sotto il settore ospiti occupato dai sostenitori arrivati da Parigi. Altri – tra questi c'è Donnarumma che con le sue parate ha evitato un passivo peggiore – si avvicinano lo stesso per porgere un saluto. Kimpembe parla con loro e chiede calma: "Abbiamo bisogno di voi, dell'aiuto di tutti". Al rientro negli spogliatoi si ritrovano nel bel mezzo della bufera.

A Camp des Loges, in occasione della ripresa degli allenamenti in previsione della sfida di Champions, le auto dei calciatori sono state accolte da un gruppo di tifosi molto rumoroso: buu, fischi e insulti li hanno accompagnati mentre raggiungevano il centro sportivo. La settimana da incubo del Psg si è chiusa così dopo eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia e sconfitta col Monaco. Quella che si apre vede il barometro segnalare ancora tempesta.