Mbappe comunica la decisione ai compagni del PSG: il Real punta Haaland e ora Florentino Perez sogna Kylian Mbappé ha comunicato ai compagni del PSG la sua decisione dopo l’incontro con Al-Khelaifi: il suo principale obiettivo resta quello di vestire il prima possibile la maglia del Real Madrid ma nella capitale spagnola torna d’attualità il nome di Erling Haaland. Florentino Perez sogna di mettere insieme i due attaccanti per la stagione 2022/2023.

A cura di Vito Lamorte

Mancano due settimane alla fine della sessione estiva di mercato ma su alcuni nomi regna ancora grande incertezza. Fino a ieri Kylian Mbappé sembrava con un piede fuori dal PSG e tutto lasciava presagire ad una partenza anticipata del fortissimo calciatore francese verso il Real Madrid prima della scadenza del contratto. Tutto bloccato, o almeno così sembra. Il classe 1998 avrebbe comunicato a parte dello spogliatoio del club francese che, con suo grande rammarico, rimarrà in questa stagione al Paris Saint-Germain ma ha chiarito che il suo desiderio è quello di giocare per il Real Madrid il prima possibile. Questa la notizia che ha riportato nelle scorse ore Cadena SER grazie a fonti interne dello stesso spogliatoio. Tutto rimandato? Sembrerebbe di sì.

L'obiettivo principale del Real Madrid è Kylian Mbappé, ma non è l'unico. Perché il piano ideato da Florentino Perez mesi fa consisterebbe nel mettere insieme il francese e Erling Haaland, i due attaccanti più promettenti del panorama calcistico nella stessa squadra in vista della stagione 2022/2023.

La scorsa primavera Alf-Inge Haaland, il padre del calciatore norvegese, e l'agente Mino Raiola sono saliti su un aereo e hanno partecipato a due incontri in Spagna: la mattina a Barcellona con Joan Laporta e nel pomeriggio a Valdebebas con José Ángel Sánchez e Juni Calafat, occasioni in cui si è discusso del futuro del forte centravanti norvegese del Borussia Dortmund. In questa sessione di mercato il Chelsea ha cercato di forzare la mano ma i tedeschi non hanno ceduto alle sirene inglesi per un altro gioiello della loro costosa argenteria dopo aver lasciato andare Jadon Sancho.

Il Real Madrid ha in cassa 200 milioni di euro e la priorità ora è ottenere Mbappé, per il quale il PSG ne vorrebbe almeno 160 nel caso in cui alla fine accettino di negoziare il suo trasferimento entro la fine di agosto. Per portare in Spagna Haaland la prossima estate serviranno 75 milioni, che possono salire a 90 se soddisfano determinate variabili per obiettivi in base a quanto rivelato ieri dalla televisione tedesca Sport1. Chiaramente bisognerà capire cose accadrà nei prossimi mesi ma il Real non si farà trovare impreparato.

Detto ciò, l'ordine immaginato dai vertici della Casa Blanca può cambiare da un giorno all'altro se Al-Khelaifi deciderà di non liberare Mbappé dopo che il calciatore lo informato personalmente della sua decisione di non rinnovare: a quel punto, secondo quanto afferma il quotidiano spagnolo Marca, Haaland diventerà la priorità. Sarà una corsa contro il tempo e trattare con il Borussia Dortmund non è affatto semplice ma il Real Madrid farà i suoi tentativi e metterà le carte in tavole per apparecchiare il futuro attacco dei Blancos.