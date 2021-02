Kylian Mbappé è stato il protagonista assoluto della vittoria del Psg in casa del Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Oltre alle giocate e ai tre gol il talento transalpino, che al momento non sembra avere rivali sul palcoscenico calcistico internazionale, ha conquistato la scena anche per un botta e risposta in campo con l'avversario Jordi Alba. Tra i due sono volate parole grosse, con una frase pronunciata dal transalpino destinata a far molto discutere.

In occasione di un calcio piazzato nel corso di Barcellona-Psg, si è formato il solito capannello di uomini in area blaugrana. Kylian Mbappé e Jordi Alba, entrambi intenti a prendere posizione sono entrati in rotta di collisione. L'atteggiamento del francese non è stato gradito dall'esterno di casa che gli ha urlato "Pensi di essere migliore di tutti gli altri". A quel punto l'attaccante, come svelato dalle telecamere di Deportes Cuatro, si è avvicinato con fare minaccioso all'avversario rispondendo "Se ti trovo per strada ti ammazzo".

Una frase che non è sfuggita ad un atro dei senatori del Barcellona, ovvero Gerard Piqué che ha subito ribattuto "Chi vuoi uccidere? Chi vuoi uccidere". Jordi Alba senza fare una piega, ha preso in giro Mbappé "Sta imparando, il ragazzo sta imparando". Fortunatamente, le parti non sono andate oltre, anche se le immagini di quanto accaduto hanno inevitabilmente fatto il giro dei social, sollevando molte polemiche in quanto mostrano un lato nascosto di Mbappé. Una situazione che ha confermato la tensione che si è respirata durante il match, già evidenziata dallo "scambio di opinioni" tutt'altro che leggere tra Piqué e il compagno di squadra Griezmann, che non se le sono mandate a dire.