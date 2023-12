Mazzarri non si aspettava il disastro del Napoli: “Ero convinto di vincere la partita con i cambi” Il Napoli è stato travolto dal Frosinone in Coppa Italia, Mazzarri chiede scusa ai tifosi:”Bisogna prenderne atto e far migliorare la squadra” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La serata del Maradona ha regalato una sorpresa amarissima al Napoli, spazzato via dal Frosinone per 4-0. Per gli azzurri la Coppa Italia è stata un vero psicodramma, un passo falso clamoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato. E dopo la partita ai Microfoni di Mediaset Walter Mazzarri ci ha messo la faccia prendendosi tutte le responsabilità.

Il primo pensiero è stato per tutti i tifosi: "Mi voglio anzitutto scusare coi tifosi, mi dispiace per loro, non lo meritano. Ci hanno aiutato fino alla fine. Non mi piace come abbiamo concluso la partita, domani ci rifletteremo bene. Ci sta prendere gol sull'angolo, sbagliando il castello difensivo, poi c'è stato l'incidente sul 2-0, ma non va bene concludere la partita così".

Il risultato per il Napoli è stato pesantissimo. Nel secondo tempo gli azzurri hanno perso il timone della partita e si sono lasciati andare sotto i colpi del Frosinone, regalando qualche gol su evidenti errori della difesa: "Essere andati così allo sbaraglio, essersi demoralizzati per due errori. Nel calcio si perde, ci sta perdere, ma non 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo e questo non va bene. Ero convinto di vincere nel finale coi cambi. Non entravamo dentro con le mezzali, è vero, non andavamo a concludere in tanti in area come facciamo di solito Da domani bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro".

Adesso però tutta la squadra dovrà ingoiare il boccone amaro e voltare pagina. Dagli studi della Mediaset chiedono a Mazzarri cosa dirà ai suoi ragazzi durante l'allenamento di domani, a mente fredda: "Ho già detto qualcosa, domani sarò più attento nei dettagli. La cosa che mi dispiace è che se non alleni mai, giocando ogni tre giorni, questa cosa mi disarma. Stamattina ho lavorato sulla linea per non ripetere gli errori fatti col Cagliari, ma non c'è tempo. Ora qualcuno dirà che dovevo saperlo e sì, lo sapevo che sarebbe stato così, bisogna prenderne atto e far migliorare la squadra alla lavagna, al video".