Maxi rissa a Praga, lo Sparta si qualifica agli ottavi ma col Galatasaray è caccia all'uomo Finale vergognoso e ad alta tensione dopo il match di ritorno dei playoff di Europa League. La gazzarra è scoppiata a gara conclusa, coinvolti nei tafferugli membri degli staff e calciatori delle squadre.

La arbitro inglese, Taylor, fischia la fine del match e scoppia una rissa furibonda tra panchina. Lo Sparta Praga si qualifica agli ottavi di Europa League grazie alla vittoria in casa per 4-1 contro il Galatasaray. Un poker di reti che ha ribaltato la sconfitta dell'andata (3-2) e il passaggio del turno che sembrava cosa fatta per i turchi almeno fino alla fase cruciale della ripresa. Con il risultato di 1-1 in tasca i turchi credevano fosse fatta ma si sbagliavano. Sono letteralmente spariti dal campo, spazzati via dalla forza dell'orgoglio dei padroni di casa che nel giro di un ventina minuti hanno piazzato il filotto micidiale.

Da un lato la rabbia incontenibile del ‘Gala', che ha contestato il metro di giudizio del direttore di gara. Dall'altro la grande soddisfazione della squadra della Repubblica Ceca che ha compiuto un'autentica impresa e adesso figura nell'urna dei sorteggi.

Crollo psico-fisico e una brutta figura. Il primo c'è stato quando al 68° la squadra turca è rimasta in dieci uomini e non ha avuto né la forza né la freddezza di reagire. Non c'è altra definizione, invece, per sintetizzare la gazzarra che s'è scatenata per i nervi tesi, qualche parola di troppo e altrettante provocazioni. Ma in situazioni del genere il confine è davvero sfumato, basta poco perché la scintilla si trasformi in incendio. E così è stato. La sequenza videoclip rende bene l'idea della baraonda: con calciatori e membri degli staff, di Praga e ‘Gala', che vengono a contatto, si insultano, si scambiano occhiatacce. L'impressione è che possa accadere di tutto: un pessimo spettacolo davvero.

La cronaca della partita. I gol dello Sparta Praga sono stati segnati da Preciado all'8°, Tuci al 74*, Haraslín all'80° e Kuchta al 97° minuto. L'unico gol del Galatasaray è stato realizzato da Abdülkerim Bardakçı al 16° Al 68° Kaan Ayhan ha ricevuto un cartellino rosso dopo uno scontro con un avversario, lasciando il Galatasaray con 10 uomini.

Una beffa atroce. Bastava una vittoria o un pareggio al Galatasaray per accedere agli ottavi. Ma con il 4-1 in casa lo Sparta Praga ha superato l'avversario per 6-4 nel punteggio totale ed è passato agli ottavi.