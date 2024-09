video suggerito

Mauricio Pochettino nuovo ct della nazionale USA con un contratto monstre: è il più pagato di sempre Mauricio Pochettino è stato ufficializzato nuovo ct degli USA e guiderà la Nazionale americana nell’avventura dei Mondiali 2026. “Un vincitore seriale” lo hanno definito i vertici federali che non hanno badato a spese: biennale a 6 milioni di euro, cifra record per il ruolo di ct degli Stati Uniti. Pochettino verrà presentato venerdì 13, mentre il debutto è fissato fra un mese, il 12 ottobre, in Texas, per la sfida a Panama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La nomina di Mauricio Pochettino come commissario tecnico della nazionale USA era da tempo nell'aria e nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 è stato ufficializzato l'accordo che lo vedrà sulla panchina a stelle e strisce per i prossimi due anni con obiettivo principale uno solo: spingere gli Stati Uniti dove mai hanno osato arrivare, ai prossimi Mondiali 2026 che gli americani organizzeranno insieme a Messico e Canada. Una scelta che ha già catapultato Pochettino nella storia della nazionale USA visto che è il ct più pagato di sempre, con un contratto da quasi 6 milioni di euro.

Il contratto di Pochettino con la nazionale statunitense: 2 anni a 6 milioni a stagione

Non si è ancora insediato nel suo nuovo ruolo da ct, ma intanto Mauricio Pochettino è entrato prepotentemente nella storia del calcio americano. Con il suo nuovo accordo, infatti, è diventato il ct più pagato di sempre nella storia a stelle e strisce: ha firmato un biennale, fino alla conclusione dei Mondiali 2026 e percepirà circa 6 milioni di euro a stagione. Meno di quanto prendeva al Chelsea ma sicuramente come nessun altro predecessore sulla panchina USA. "La decisione di entrare a far parte della US Soccer non riguardava solo il calcio per me" le prime parole dell'argentino dopo la nomina. "Riguardava il viaggio che questa squadra e questo paese stanno facendo: l"energia, la passione e la fame di realizzare qualcosa di veramente storico qui, sono queste le cose che mi hanno ispirato. L'opportunità di guidare la nazionale maschile degli Stati Uniti, di fronte a tifosi che sono appassionati quanto i giocatori" ha concluso Pochettino, "è qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire".

Entusiasmo anche all'interno del gruppo giocatori che hanno ricevuto la notizia a margine dell'amichevole contro la Nuova Zelanda, pareggiata 1-1 grazie al gol del milanista Christian Pulisic, sul finire del match dopo pochi minuti essere subentrato: "Sarà importante, soprattutto per la mentalità che riuscirà a dare al gruppo e al progetto" ha detto nel post gara, premiato come MVP del match.

L'annuncio della Federcalcio USA per la nomina di Pochettino

"La Federazione calcistica statunitense ha nominato Mauricio Pochettino nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti". Così inizia il lungo comunicato ufficiale della Federcalcio USA che poi si dilunga sulla grandissima carriera del tecnico argentino, costellata da enormi successi con i club in cui ha allenato fino a ricordare come la decisione sia stata figlia di un progetto ben delineato: "Mauricio è un vincitore seriale con una profonda passione per lo sviluppo dei giocatori e una comprovata capacità di costruire team coesi e competitivi" ha sottolineato il ds della US Soccer, Matt Crocker. "Assumere Mauricio è un passo avanti nella nostra missione di competere ai massimi livelli e lasciare un segno duraturo nel panorama calcistico mondiale", ha affermato anche il CEO di US Soccer, JT Batson.

Quando esordirà Pochettino sulla panchina della nazionale USA

Dopo il classico annuncio ufficiale, ci sarà la presentazione di Mauricio Pochettino nuovo ct degli USA. Avverrà venerdì 13 settembre, insieme al suo staff che condividerà con lui l'avventura americana dove ci saranno gli oramai storici assistenti allenatori Jesús Pérez, Miguel d'Agostino e l'allenatore dei portieri Toni Jiménez. Poi, i primi contatti con i giocatori in vista del primo impegno ufficiale che attende gli Stati Uniti, in campo contro Panama, ad Austin in Texas, il prossimo 12 ottobre. Ma per Pochettino non ci sarà moltissimo tempo per lavorare con il gruppo visto che ci saranno solamente 8 occasioni per vedere all'opera la nazionale sotto la sua guida prima dell'avventura mondiale.