Mathias Acuña trovato morto nella stanza d'albergo: il decesso in circostanze tragiche Il centrocampista uruguaiano 32enne era arrivato da poco in Ecuador per svolgere la preparazione precampionato con il Mushuc Runa: il suo cadavere rinvenuto sul letto della stanza dell'hotel dove vive.

Mathias Acuña, 32 anni, è stato trovato morto nella sua camera d'albergo ad Ambato, in Ecuador. Il calciatore uruguaiano del Mushuc Runa era giunto nel Paese da pochi giorni per unirsi alla squadra e iniziare il nuovo corso con la consueta preparazione precampionato. La notizia e le tragiche circostanze del decesso hanno scioccato l'intera comunità calcistica: secondo i primi riscontri, il giocatore si sarebbe tolto la vita. È stata la stessa società a dare comunicazione ufficiale della sciagura.

Ancora ignare le cause del (presunto) gesto estremo, al momento il suicidio è una delle ipotesi prese in esame. La più plausibile alla luce delle parole di Johan Wilson, procuratore del giocatore: è stato proprio il suo manager a confermare ai media uruguaiani che il cadavere dell'attaccante era stato rinvenuto sul letto della stanza dove alloggiava.

Cosa possa essere accaduto è oggetto d'indagine da parte degli inquirenti. Si scava nel passato anche recente della vittima ed è emerso che in Uruguay era stato coinvolto in un caso di violenza di genere. Un episodio che aveva destato molto scalpore ma, almeno per adesso, non ci sono prove né altri riscontri ufficiali che possano collegare in qualche modo la vicenda alla sua morte.

Nell'ultima intervista rilasciata al suo arrivo in Ecuador, Acuña s'era detto fortemente motivato e pronto a iniziare una nuova stagione con il Mushuc Runa. "Sono qui per dare tutto – ha ammesso qualche giorno fa – e offrire il mio contributo alla squadra perché possa raggiungere gli obiettivi prefissi". Frasi del genere le aveva pronunciare il 3 gennaio e nella lasciava presagire che potesse togliersi la vita. Anzi, nel corso del dialogo coi media aveva ribadito le proprie ambizioni. "Siamo qui per lottare e conquistare le vittorie. Quando inizierà il campionato vedremo cosa saremo veramente in grado di fare".

Formatosi nel El Tanque Sisley, Acuña ha indossato anche le maglie di Central Español, Villa Española, Fénix, Liverpool, Wanderers, AE Larisa in Grecia, Atenas de San Carlos, Rentistas, Boston River e PAS Lamia (sempre in Grecia).