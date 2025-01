Materazzi mette in guardia Frattesi dalla Roma: “Guarda Pellegrini, non ti perdonano nulla”

video suggerito

Nella vicenda che vede coinvolto Davide Frattesi e il possibile addio all'Inter si inserisce a gamba tesa anche Marco Materazzi con un consiglio da fratello maggiore, pronto per aiutarlo a scegliere la strada più giusta. Anche l'ex difensore si era trovato nell'esatta situazione del giovane nerazzurro, indeciso se proseguire la sua strada oppure fare il torto più grande indossando la maglia del Milan per poter giocare di più.

Era il 2006, la paura di non essere al centro del progetto prevaleva su tutto e proprio in quel periodo arrivò l'offerta dei rossoneri che mettevano sul piatto spazio e possibilità. "Fossi in Frattesi, non ragionerei di impulso. Avrei potuto farlo anch’io nel 2006, ma non l’ho fatto ed è stata la decisione più giusta mai presa in dieci anni di Inter" ha confessato Materazzi alla Gazzetta dello Sport in una sorta di insegnamento a Frattesi per spingerlo verso la permanenza all'Inter e scoraggiarlo ad accettare l'offerta della Roma, mettendogli davanti la situazione di Pellegrini.

I consigli di Materazzi a Frattesi

Anche il difensore si è trovato davanti a un bivio, ma alla fine ha scelto di restare in nerazzurro e ha scritto la storia. Materazzi racconta la sua esperienza per dare un consiglio a Frattesi e spronarlo a prendere la strada giusta: "Con Mancini giocavo poco, avevo paura di restare fuori dai convocati di Lippi e a gennaio si presentò l’occasione di andare al Milan. L’orgoglio avrebbe potuto spingermi ad accettare quella proposta, ma sono tornato sui miei passi. Il resto della storia lo conoscete…".

Una chiacchierata con Lippi e una con Facchetti convinsero l'ex giocatore a restare, una scelta che con il passare del tempo si è rivelata più che giusta. Per Frattesi in ballo non c'è solo la permanenza all'Inter ma anche lo sviluppo della sua carriera che dovrà prendere una piega decisiva. Per questo secondo Materazzi accettare l'offerta della Roma sarebbe controproducente in questo momento: "C'è il rischio di una sorta di sovraesposizione, perché a Roma non ti perdonano nulla. Basti pensare a Pellegrini, romano e romanista come Frattesi: fino al gol nel derby ha vissuto momenti delicati. Lasciare l'Inter sarebbe un grave errore".