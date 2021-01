Massimo Ferrero torna alla carica per l'acquisizione del Palermo. Dopo aver tentato di rilevare il titolo della società rosanero in seguito al fallimento, il presidente della Sampdoria sembra essere pronto a sferrare una nuova offensiva per acquisire la proprietà del club siciliano che attualmente milita in Serie C dopo esser ripartito dai Dilettanti.

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia infatti l'imprenditore romano si dice pronto a rilevare l’intero pacchetto azionario del club rosanero, dopo le ormai note dimissioni del vicepresidente Tony Di Piazza. “Io ci sono” ha detto difatti l’attuale patron blucerchiato alla testata sicula, facendo intendere di voler puntare a l'intero pacchetto azionario e non solo alla quota lasciata dall’italo-americano dimessosi.

In attesa del responso del Tar sul ricorso presentato dai legali di Ferrero per l’assegnazione del titolo a Dario Mirri e ad Hera Hora, dunque il produttore cinematografico classe '51 sembra non aver mollato la presa sulla società rosanero. Probabilmente però prima di avviare dei colloqui con l'attuale proprietà Massimo Ferrero vorrà attendere il responso del ricorso presentato il 21 ottobre 2019 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- sede di Palermo contro il bando per l’assegnazione del Palermo Calcio. Al momento infatti non è in atto nessuna trattativa con il presidente Mirri e né tantomeno è stata ancora presentata un'offerta d'acquisto ufficiale.

Alla luce dei tempi molto lunghi che potrebbero volerci per il responso del Tar (che ancora deve fissare l’udienza per la discussione nel merito e poi pronunciare sentenza) e del fatto che, nel caso il ricorso venisse accolto, i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi (la decisione infatti sarebbe eventualmente impugnabile davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana) non è però escluso che Massimo Ferrero non decida di sciogliere le riserve ed avviare a breve una trattativa per rilevare il Palermo Calcio, ormai suo obiettivo dichiarato.