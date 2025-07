Massimo Benassi: “Il Deportivo La Coruña mi ha assunto su LinkedIn. Hanno visto il mio profilo”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Deportivo La Coruña sta cercando di tornare nel calcio che conta in Spagna e di ritrovare un’identità che sembrava essere svanita dopo i fasti dei primi anni 2000. Tra le persone che stanno cercando di rimettere in piedi il Depor c'è un italiano: Massimo Adalberto Benassi. È friulano, classe 1991, è il direttore generale del club ed è uomo di fiducia del presidente Juan Carlos Escotet.

Laureato in Giurisprudenza, ha concentrato i suoi studi post-laurea a Bologna sul Diritto Sportivo e nel 2017 è sbarcato in Spagna per conseguire un MBA in Management Sportivo presso l'Università del Real Madrid ma è arrivato al Deportivo La Coruña grazie a LinkedIn: "Ho ricevuto un'offerta su LinkedIn e ho inviato il mio profilo".

Lo ha rivelato in un'intervista rilasciata al noto quotidiano spagnolo MARCA: "Ho iniziato come responsabile commerciale, sempre in un ambiente di lavoro incredibile. Sono grato per la fiducia che la famiglia Escotet ha riposto in me".

In merito all'utilizzo di LinkedIn per implementare la struttura del club si è espresso così: "È un tipo di professionalità necessaria e sempre più diffusa nel mondo del calcio. Bisogna conoscere molti aspetti. Penso sia normale per il Deportivo fare assunzioni e investimenti basati su piani strategici per il calcio, definendo processi nelle diverse aree del club e trasformando il club internamente in qualcosa che possa produrre risultati".

Infine, tracciando un bilancio della sua prima stagione nel calcio professionistico Benassi ha affermato: "Molto bene. Avevamo molti giocatori che non avevano giocato in Segunda Division. Siamo riusciti a trattenere giocatori chiave. Abbiamo investito nelle giovanili. E abbiamo raggiunto il nostro obiettivo della salvezza".

Chi è Massimo Benassi, il dirigente che il Depor ha preso su LinkedIn

Massimo Adalberto Benassi è nato a Pordenone ma è uno spagnolo “acquisito” da qualche anno. Dopo aver messo a curriculum esperienze con Leganes e Ibiza, Benassi ha ricevuto la chiamata del Depor e venne inserito nell’area marketing in un un prim momento: piano piano ha scalato le gerarchie fino ad assumere il ruolo di direttore generale.

Il giovane dirigente ha raccontato così la chiamata del Depor a PordenoneToday: “Una grande emozione. Ho accettato la sfida come direttore dei ricavi, sviluppo del business, ma quest’estate c’è stato un cambio importante a livello dirigenziale. La proprietà ha scommesso su un personale giovane e dal primo luglio mi hanno nominato direttore generale".

Depor, dal rischio fallimento al ritorno in Segunda col sogno Liga

Il Depor ha rischiato il fallimento, sia societario che economico, ma non è riuscito a evitare le retrocessioni che lo hanno fatto sprofondare nel semiprofessionismo: a capo del club è arrivato un nuovo management che ha creato una nuova dirigenza, che ha cercato di riportare in club a quella che era la sua identità e ha lavorato bene sui giovani. Nel campionato 2023-2024 è arrivata la promozione in Segunda División e in quello appena concluso il Deportivo ha chiuso al 15° posto centrando l'obiettivo della salvezza. C'è grande voglia di riportare il club galiziano in Liga ma, onde evitare situazioni pericolose, non si fanno voli pindarici e si segue il piano che i vertici societari hanno tracciato per ritornare tra le big del calcio spagnolo.