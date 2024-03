Martusciello è rimasto alla Lazio soltanto per un motivo: “Ho dei doveri nei loro confronti” Prima della partita contro il Frosinone Martusciello ha spiegato perché è rimasto alla Lazio dopo le dimissioni di Sarri e di tutto il suo staff. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

In panchina per la Lazio c'è Giovanni Martusciello: dopo l'addio di Maurizio Sarri a dirigere la squadra c'è soltanto il suo vice, l'unico a non presentare le dimissioni assieme all'allenatore che ha portato via anche il resto dello staff. Ai microfoni di Sky il traghettatore biancoceleste ha voluto spiegare i motivi di questa scelta particolare.

Il suo gesto ha dato adito a molte chiacchiere e perciò prima della partita contro il Frosinone ha voluto fare chiarezza: "Sono sotto contratto con la Lazio e dal momento in cui la società è rimasta orfana di un allenatore ho dato la mia disponibilità, sia perché ho dei diritti come stipendio, ma anche perché ho dei doveri nei confronti della proprietà che sono 3 anni che mi stipendia. Pertanto, anche in accordo col mister, ho fatto questa scelta".

La sua avventura durerà una partita appena, il tempo di fare spazio al nuovo allenatore Tudor che si insedierà presto alla Lazio. Ma Martusciello ha voluto ugualmente tornare sulla questione per chiarire tutto ciò che è successo negli ultimi giorni a Formello, trascorsi in un clima non molto sereno.

Lo ha ammesso lui stesso nel continuo dell'intervista a Sky, la prima da allenatore capo dei biancocelesti. Il tecnico ha provato a mediare per poter raddrizzare la situazione ma alla fine si è arreso alla scelta di Sarri, separandosi da lui dopo l'arrivo delle dimissioni per prendere in carico la squadra per una manciata di giorni: "Gli ultimi giorni sono stati un po' complicati, ma chiaramente c'è grande attenzione per uscire da questo momento particolare e migliorare quanto si sta facendo. Ho cercato di evitare che si andasse verso una direzione sbagliata, ora c'è da pensare solo al campo e fare le cose come si deve. Però, non è stata una settimana semplice".