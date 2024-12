Marotta traccia le linee guida per la nuova Inter: “Limiti economici e investimenti sui giovani”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

È un dialogo aperto quello di Beppe Marotta che fa il punto di fine anno sulla sua prima esperienza come presidente dell'Inter. Dopo essersi cucita addosso lo Scudetto della seconda stella la squadra lavora per nuovi obiettivi, soprattutto per riconfermarsi in Italia e in Europa. In testa è subentrato Oaktree, ma la convivenza con la società è pacifica e i prossimi step sono già stati concordati.

Il numero uno nerazzurro è stato protagonista di una lunghissima intervista a Sky in cui ha parlato a tutto tondo del mondo Inter, del suo nuovo ruolo, del lavoro di Simone Inzaghi ma anche dei progetti futuri che sono già stati pianificati insieme con il fondo di investimenti.

Le linee guida per il mercato

Il discorso più sentito è quello sul futuro dei nerazzurri e sul progetto che Marotta intende costruire nei prossimi anni. Con Oaktree sono state gettate delle linee guida, ma la presenza del fondo non è assolutamente d'intralcio per il lato sportivo: "Oaktree è arrivato in punta di piedi, ma in modo concreto e partecipe nel club. Il rapporto è positivo e quotidiano, dobbiamo cercare la sostenibilità economico-finanziaria. Questa sostenibilità avviene attraverso delle linee guida. Quali sono? La rosa deve rispondere a limiti economici dal punto di vista del costo del lavoro, l'età media deve garantire il fatto di investire in giovani che rappresentino un patrimonio, e contribuire a dare sostenibilità".

Punto cardine di questa Inter è la presenza di Simone Inzaghi che, nonostante le difficoltà, ha costruito un gruppo forte e ha raggiunto tanti traguardi. È per lui che spende le parole più belle: "Simone Inzaghi ha dimostrato di essere un grande professionista, è arrivato in punta di piedi senza fare proclami, è cresciuto in consapevolezza delle proprie capacità man mano facendo risultati ed è riuscito a trasmetterlo anche ai giocatori. È un leader di questa squadra che è riuscito ad inculcare la mentalità vincente: cultura del lavoro, senso di appartenenza, passione per questo lavoro. Componenti supportate da tutta la società. Simbiosi che ci ha portato lontani".