video suggerito

Marotta bacchetta Cardinale dopo i commenti sull’Inter: “È offensivo e ha confuso le cose” Marotta fa chiarezza dopo la bordata di Cardinale sull’ultimo Scudetto dell’Inter: “Ha dimostrato mancanza di rispetto per il prestigio e l’immagine del nostro club” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

392 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beppe Marotta non ci sta e prima della partita tra Inter e Como si prende qualche secondo per rispondere alle bordate di Cardinale. Il numero uno di RedBird aveva accusato i nerazzurri di essere andati in bancarotta dopo la vittoria, un concetto che non è piaciuto per niente ai rivali cittadini che non sono riusciti a soprassedere. Per questo Marotta ai microfoni di DAZN ha deciso di rispondere, facendo anche alcune precisazioni su un concetto che secondo lui è un po' confuso.

La risposta di Marotta a Cardinale

"Vincere campionati è sicuramente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questa ambizione con l'opportunità di vincere con intelligenza. L’Inter ha vinto lo Scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta". Il concetto di Cardinale è semplice e punge l'Inter dopo la vittoria dello Scudetto della seconda stella. Parole alle quali Marotta ha voluto rispondere a tono nel pre partita, sottolineando anche diverse incongruenze.

Tutto nasce dalla domanda dei giornalisti in campo che diventa il pretesto per un attacco: "Visto che mi fai la domanda su Cardinale devo rispondere cortesemente. Dichiarazioni offensive, inopportune, fuori luogo, ha dimostrato mancanza di rispetto per il prestigio e l'immagine del nostro club e dei suoi tifosi. E ha anche confuso un po' le cose".

Il numero uno dei nerazzurri poi spiega cosa c'è che non va nel discorso di Cardinale: "È il socio di maggioranza che ha avuto difficoltà. Una cosa è l'azionista, un'altra cosa è la gestione del club che passa da licenze e fair play finanziario. Siamo passati da un rosso di -246 milioni nel 2021 a -36 quest'anno, vincendo anche lo scudetto. E questa è la strada, sostenibilità rimanendo competitivi".