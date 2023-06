Marca umilia il calcio italiano pubblicando una sola foto: i tifosi della Juve festeggiano Il calcio italiano ha subito tante delusioni negli ultimi 15 giorni a seguito delle tre sconfitte tra Champions, Europa League e Conference, senza dimenticare i Mondiali U20 e l’Italia in Nations League. ‘Marca’ ha riassunto con una foto queste sconfitte e i tifosi della Juventus ne hanno approfittato per festeggiare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Poteva essere una festa e invece si è trasformato in un momento di amarezza. Il calcio italiano finalmente protagonista nelle coppe europee aveva fatto sognare l'intero Paese. Per la prima volta dopo anni tre squadre del campionato di Serie A nella finale delle tre competizioni Uefa: Champions, Europa League e Conference. Inter, Roma e Fiorentina erano state chiamate a giocarsi tutto con un intero Paese pronto a sospingerle, a prescindere dalla fede calcistica.

E se a queste ci aggiungiamo anche il brillante percorso dell'Italia U20 ai Mondiali di categoria, che hanno visto la squadra di Nunziata accedere alla finale, più le Finals Four della Nazionale di Mancini, il piatto è bello che servito. Dal 31 maggio, giorno della finale di Europa League giocata dalla Roma, fino al giugno, giorno di Spagna-Italia, il nostro calcio è stato però solo sedotto e abbandonato dalla possibilità di poter alzare un trofeo.

La furia della Roma contro l’arbitro Taylor in finale di Europa League per il rigore non concesso.

In 15 giorni, una dopo l'altra, a partire dalla squadra di Mourinho fino a quella di Mancini, sono cadute tutte. I giallorossi sono andati ko ai rigori contro il Siviglia, la Fiorentina ha perso la storica finale di Conference League contro il West Ham negli ultimi minuti di gioco e l'Inter ha resistito per quasi 80 minuti al temibile Manchester City cedendo solo nel finale al gol di Rodri che ha dato la Champions alla squadra di Guardiola.

Delusione totale al quale si è aggiunta anche quella per la sconfitta dell'Italia U20 ai Mondiali contro l'Uruguay – arrivata sempre nel finale – più quella della Nazionale di Mancini contro la Spagna in Nations League che ha visto sfumare agli azzurri la possibilità di centrare la finale del torneo. Motivo per cui questa mattina ‘Marca', quotidiano spagnolo, sulle sue pagine social ha voluto mostrare una pagina dedicata che ha scatenato i tifosi della Juventus.

La stampa spagnola mette in evidenza il simbolo dell'Italia sostituendo le 4 stelle rappresentanti i Mondiali vinti nel 1934, 1938, 1982 e 2006 con 5 X per ognuna delle sconfitte incassate dal calcio del nostro Paese in queste due settimane di fuoco. "Tutto quello che si è perso il calcio italiano (di club e nazionali) negli ultimi 15 giorni" scrive ‘Marca' ridendo sotto i baffi per la vittoria della Spagna ottenuta quasi nel finale contro l'Italia nella semifinale di Nations League. Ma non è tutto. Cliccando sui tweet di citazione notiamo come tantissimi tifosi della Juventus abbiano condiviso quel post di ‘Marca' festeggiando per questa serie di sconfitte.

Per i sostenitori bianconeri le sconfitte dei club italiani in Europa rappresentano una soddisfazione. Un motivo per cui festeggiare specie per la sconfitta anche del calcio italiano, inteso come Federazione, e dunque del presidente Gravina, accusato dai sostenitori della Vecchia Signora di aver spinto fortemente affinché la giustizia andasse avanti fino in fondo contro la Juventus portandola alla penalizzazione in classifica e a trovarsi al centro di vari processi. In più, c'è quel legame con Ceferin, presidente della Uefa che ha nominato Gravina come vicepresidente del massimo organo del calcio europeo aumentando ulteriormente l'astio del popolo bianconero contro di lui.

Uno dei tweet dei tifosi bianconeri che godono per le sconfitte delle italiane in Europa.

Gravina aveva parlato di calcio italiano in forte crescita dopo il raggiungimento delle finali da parte di Inter, Roma e Fiorentina. Una citazione usata a vario modo dai tifosi della Juve proprio in risposta al tweet di ‘Marca' scatenando un'ondata di insulti e frasi di soddisfazione per le sconfitte delle italiane in Europa: "C'è poco da parlare stiamo godendo – scrive qualcuno mentre altri sottolineano – Presi in giro dal mondo intero". Ma non è tutto, altri utenti ricordano come la Federazione abbia sottovalutato di poter essere presa in giro mentre si concentrava a condannare la Juventus: "Dopo aver incensato il calcio italiano mentre calpestavate Juventus e costituzione..Umiliati da Marca!".

La delusione dell’Inter per la sconfitta in finale di Champions.

Ciò che è certo è che comunque i ko del nostro calcio rappresentino sicuramente una beffa se pensiamo che l'Italia per il secondo anno consecutivo era riuscita a portare in finale della nuova Conference League un'altra squadra di Serie A dopo la vittoria del torneo da parte della Roma lo scorso anno. Ma non è tutto. In Europa League, inoltre, c'era stata la forte possibilità che si potesse giocare una finale tutta italiana tra Roma e Juventus se solo i bianconeri avessero resistito agli attacchi del Siviglia poi vincitore del torneo.

Ma ciò che maggiormente fa male è il fatto che ai quarti di Champions League ci fossero ben 3 compagini italiane come Milan, Napoli e appunto Inter. Una semifinale tutta italiana poi nel derby tutto europeo tra Inter e Milan era stata l'apoteosi prima che i nerazzurri cedessero in Turchia contro il Manchester City di Guardiola. La delusione più grande forse riguarda però l'Italia U20 lanciatissima verso la vittoria finale dopo l'incredibile exploit di tutte le gare precedenti trascinata da un super Cesare Casadei.

Gli Azzurrini sono crollati contro l'Uruguay in una gara giocata male e senza quel coraggio visto nelle altre sfide che è stato determinante per perdere la partita. Poche erano invece le aspettative attorno all'Italia di Roberto Mancini che nonostante il poco appeal del popolo italiano attorno alla Nations League, si giocava la possibilità di accedere quantomeno a una finale: obiettivo anche in questo caso fallito che fa sorgere profonde riflessioni in Federazione mentre una parte del popolo juventino continua a sorriderne sperando presto nelle dimissioni di qualcuno ai vertici: "In un Paese normale sarebbe accaduto subito, ma siamo in Italia" hanno chiosato alcuni sostenitori bianconeri.