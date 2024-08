video suggerito

Maradona escluso dall’elenco dei più grandi mancini d’Argentina: “Ah si, lo era davvero?” Nella giornata internazionale dei mancini l’Argentina ha celebrato i migliori della sua storia, anche in quella dello sport, e a sorpresa non è stato incluso Diego Armando Maradona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lesa maestà. Il governo argentino fa un elenco dei più grandi mancini dello sport, ma anche della musica, del paese e clamorosamente non include Diego Armando Maradona. Sembra uno scherzo, ma è proprio così. E in Argentina infiamma la polemica. Su Diego si discute sempre, anche se non c'è più.

Tra i grandi mancini d'Argentina non c'è Maradona

Una gaffe? Pare più una polemica che una dimenticanza quella che sta facendo bollire l'Argentina. Manuel Adorni, portavoce del presidente Milei, nella giornata internazionale dei mancini, che è il 13 agosto, ha citato coloro che sono stati capaci di scrivere la storia. Nel lungo discorso sono stati citati Leo Messi, Angel Di Maria, stelle del calcio, Emanuel Ginoboli, grande cestista, Sergio ‘Maravilla' Martinez pugile che per diversi anni è stato imbattibile, e il mito del tennis Guillermo Vilas. All'elenco di sportivi, va da sé, ne mancava uno. Chi era a seguire il discorso dal vivo forse avrà pensato che sarebbe stato citato per ultimo, e invece no.

"Ah, sì, era mancino", la risposta del portavoce di Milei

Perché il portavoce Adorni ha citato anche i grandi musicisti argentini Gustavo Cerati e Charly Garcia, aggiungendo: "Grandi mancini che hanno contribuito alla grandezza del Paese". La sala stampa arrivata a quel punto ha iniziato un brusio che pian piano è diventato più forte ed era inevitabile che qualcuno chiedesse: "Ne mancano uno tra i grandi mancini?". La risposta è stata da gnorri: "Chi manca?". Ovviamente, lui, Diego Armando Maradona. Adorni è caduto dalle nuvole: "Ah, sì, era mancino. Ok". Cala il sipario sulla conferenza, ma in realtà se ne alza uno che è pesantemente polemico.

Al di là di Dalma, una delle figlie di Maradona, in tanti hanno polemizzato perché hanno visto in quella dimenticanza un atto voluto considerate le simpatie di sinistra del leggendario numero 10, che vanno in contrasto con la politica di destra di Javier Milei, eletto lo scorso dicembre.