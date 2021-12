“Manda una mail, valuteremo le migliori offerte”: il club mette l’annuncio di vendita su Facebook Le quote di maggioranza del Beroe Stara Zagara, squadra che milita nel campionato bulgaro, sono in vendita al miglior offerente su Facebook. Basta mandare una mail.

A cura di Vito Lamorte

I social network sono, ormai da tempo, parte delle nostre vite. Sulle bacheche commentiamo qualsiasi vicenda pubblica, condividiamo contenuti e lo utilizziamo anche per lavoro. Ormai è normale che nel mondo del calcio si cerchi un nuovo datore di lavoro tramite i social media, visti i tanti profili su LinkedIn da parte di professionisti, ma negli ultimi giorni stiamo assistendo ad una novità assoluta: è stato messo in vendita il pacchetto di maggioranza di club su Facebook. La squadra in questione è il Beroe Stara Zagora, settima nel massimo campionato di calcio della Bulgaria; che sta ufficialmente cercando un acquirente dallo scorso 23 dicembre.

L'annuncio è stato pubblicato giovedì scorso e adesso c'è grande curiosità nel vedere se qualcuno si proporrà davvero per acquisire il club. Il Beroe Stara Zagora, che ha vinto un campionato bulgaro nella stagione, due Coppe di Bulgaria, una Supercoppa e quattro volte la Coppa dei Balcani, finora è appartenuto a una società energetica statale ma la crisi del settore ha portato ad una decisione drastica: i vertici politici hanno deciso di ottimizzare le organizzazioni statali e di renderne più efficiente la gestione, tagliando il resto.

Per questo motivo, una squadra di calcio non ha più posto nelle spese di una partecipata dello Stato in questo momento. Si tratta di una situazione molto particolare ma non nuova: nel 2007 l'ex presidente Banev, dopo essere stato al centro di pesanti contestazioni da parte dei tifosi, aveva deciso di mettere in vendita il club per 50 centesimi dopo aver 5 milioni di Lev. Dopo 15 anni la situazione sembra ripetersi, ma questa volta potrebbe non bastare più una cifra così bassa per diventare il nuovo proprietario del Beroe Stara Zagara.

Leggi anche Follia e magia della Coppa del Re: sconfitte storiche ed eccezionali per Getafe e Granada

Una cosa è certa, tutti coloro che hanno sempre desiderato una propria squadra di calcio possono candidarsi e mandare la propria offerta alle email apposite entro la prima decade di gennaio 2022: "Gli interessati possono inviare le proprie manifestazioni di interesse via e-mail entro il 9 gennaio".