Mancini chiama un altro italiano in Arabia Saudita: Di Biagio guiderà la nazionale Under 21 Di Biagio vola in Arabia Saudita, sarà l’allenatore della nazionale Under 21. La sua nomina è stata fortemente voluta da Mancini, commissario tecnico della nazionale maggiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Arabia Saudita accoglie un altro allenatore italiano: Gigi Di Biagio ha scelto di seguire le orme di Roberto Mancini e di volare dall'altra parte del mondo per riprendere la sua avventura in panchina, diventando il commissario tecnico della nazionale saudita Under 21. Una scelta fortemente voluta dall'ex CT dell'Italia che ha indicato il suo collega come profilo perfetto per coltivare i talenti più giovani.

Il suggerimento di Mancini

Una scelta molto particolare ma che ha alla base il consiglio di un amico. Di Biagio è volato in Arabia Saudita per allenare l'Under 21 su suggerimento di Mancini che, parlando con i vertici del calcio saudita, ha indicato l'ex giocatore come profilo ideale al quale affidare la squadra. I due collaboreranno per portare nella nazionale maggiore i talenti migliori, complice l'esperienza del romano con le giovanili dell'Italia.

Una scelta mirata da parte di Mancini che ha aperto la strada con il suo trasferimento avvenuto quasi a sorpresa nell'agosto 2023, ricoperto d'oro dalla federazione che voleva un volto nuovo per la panchina. E adesso è stato lui a trasformarsi in un consigliere e a convocare alla sua corte di Biagio, in virtù anche della loro consolidata amicizia.

Di Biagio allenerà l'Arabia Saudita Under 21

La sua strada da allenatore riprenderà dall'Under 21 della nazionale dell'Arabia Saudita, un'avventura nuova per Di Biagio che in Italia aveva già fatto esperienza in termini di nazionali restando per oltre otto anni tra gli azzurri Under 20 e Under 21. La sua ultima esperienza in panchina risale alla scorsa stagione: l'ex giocatore infatti era stato scelto dagli albanesi della Dinamo City, ma l'esperienza è durata pochissimo con l'esonero che è arrivato appena due mesi dopo la firma del contratto.