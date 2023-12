Manchester City-Fluminense finisce con una rissa furibonda: Felipe Melo arriva alle mani con Walker Il 40enne difensore brasiliano s’è scagliato contro gli inglesi al termine della finale del Mondiale per Club vinta dalla squadra di Guardiola. Un video spiega cosa ha provocato quella reazione furibonda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Felipe Melo s'avventa su Kyle Walker, lo strattona. Arriva alle mani. Chi assiste a quella scena è certo che gli mollerà anche un ceffone. Non accade solo per l'intervento degli altri calciatori. Scoppia la rissa nella quale il difensore è a suo agio, dà il meglio di sé. Le ultime istantanee della furia che esplode a fine partita accompagnano i titoli di coda della finale del Mondiale per Club (vinto dal Manchester City contro il Fluminense). L'ex calciatore di Fiorentina, Juventus, Inter è fuori di sé.

L'azzurro delle maglie degli inglesi, in particolare quella di Jack Grealish con il quale ha un ‘vivace' scambio di battute, gli fa lo stesso effetto del manto rosso per il toro. Si agita, schiuma rabbia, scalpita e passa all'attacco. C'è mancato poco perché da quella scintilla provocata dalla delusione e dall'adrenalina (una miscela devastante) nascesse un maxi tafferuglio in mezzo al campo.

E se la situazione non è peggiorata è perché, a cominciare dai compagni di squadra di Melo, è stato fatto il possibile per allontanarlo da quella mischia, impedirgli di aggiungere danni alla beffa di un k0 pesante (4-0), per riportarlo alla calma, per far sì che nessuno del City si lasciasse trascinare dal sangue caldo e dalla voglia di farsi giustizia da sé.

Cosa è successo? Il carattere fumantino del 40enne giocatore sudamericano è noto ma c'è stato forse qualche altro particolare che può averne azionato l'innesco? Qualche parola di troppo da parte degli avversari, il solito ‘caratteraccio' del centrale dai metodi rudi e dalle entrate che prendono gambe o pallone (o tutte e due assieme), la sicumera dei vincitori e una sconfitta cocente: ce n'è abbastanza per spiegare quella reazione violenta.

La sequenza video aiuta a ricostruire la situazione e c'è un dettaglio che non sfugge: Walker si sarebbe messo in mezzo (come si dice in gergo) per prendere le difese di Grealish. Sarebbe proprio quest'ultimo l'oggetto dell'ira di Melo, deciso a scaricargli addosso (anche) tutta la frustrazione per com'è andata la gara. Ha iniziato a spintonarlo, lui come altri del City, per vendicare lo screzio con Martinelli.

Riavvolgendo il nastro della sfida e tornando all'immediata vigilia dell'incontro, un filmato rende tangibile l'animo con il quale il difensore ha affrontato il match contro i campioni d'Europa del City. Un video ha mostrato l'espressione tesa, gli occhi fiammeggianti del calciatore che fa un discorso motivazionale con il quale arringa i compagni come se mancasse poco alla battaglia da affrontare. Ce l'ha con gli inglesi e lo urla: "Sono arrivati in campo masticando la gomma, rilassati e sorridenti come se avessero già vinto… Dovrete essere infuriati con loro". E lui lo è stato. Ma non è servito a vincere né a cambiare l'esito.