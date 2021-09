Malore in allenamento: giovane giocatore del Nantes in coma farmacologico E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 16 settembre durante la consueta sessione di allenamento. Un giovane calciatore del Nantes, di 19 anni, che milita nella squadra riserve, si è accasciato improvvisamente. Sarebbero stati necessari il massaggio cardiaco e il defibrillatore per rianimarlo. Trasportato d’urgenza in ospedale, adesso si troverebbe in coma farmacologico.

A cura di Alessio Pediglieri

E' accaduto durante una normale sessione di allenamento svoltasi giovedì 16 settembre ma la notizia da parte del club francese è stata diffusa solamente in queste ore, con il giocatore ancora ricoverato sotto stretta osservazione, in coma farmacologico. Si tratta di un giovane delle riserve del Nantes, alla guida di Stéphane Ziani, di 19 anni la cui identità, per rispetto della famiglia e del diretto interessato non è stata rivelata.

Nel comunicato della società francese si parla di ‘malore' durante la sessione di allenamento, alcuni media transalpini, tra cui "L'Equipe" parlano di un "malessere cardiaco" accusato dal ragazzo che è stato prontamente soccorso in campo e subito portato al più vicino ospedale. "Ieri pomeriggio durante l'allenamento – si legge nel comunicato del Nantes – un giocatore dell'organico ha accusato un disagio durante la seduta. Curato molto rapidamente, è attualmente ricoverato in ospedale. L'FC Nantes dà tutto il suo sostegno al giocatore, alla sua famiglia e ai suoi cari"

Non sono state diffuse le generalità del giovane calciatore per rispetto della privacy sua e della sua famiglia, ma sembrerebbe che al momento del malessere il giovane si sia improvvisamente accasciato al suolo e siano dovuti intervenire i medici con massaggio cardiaco e defibrillatore. Poi, è stato ricoverato d'urgenza al vicino ospedale Ouest-France dove sarebbe attualmente in coma farmacologico. Di certo serviranno ulteriori e più approfondite analisi per scoprire la natura del malore avvenuto durante l'allenamento con i propri compagni e capire le reali conseguenze che ha avuto sul ragazzo: "Siamo tutti con il pensiero rivolto a lui " ha detto in conferenza stampa Alban Lafont, portiere della prima squadra del Nantes "speriamo che si possa riprendere il più rapidamente possibile"

Un evento chock che ha destabilizzato la preparazione dei ragazzi allenati da Ziani che sarebbero dovuti scendere in campo sabato pomeriggio allo stadio Marcel-Saupin contro l'Andrézieux. La partita è stata è rinviata, mentre la prima squadra scenderà regolarmente in campo per il 6° turno di Ligue 1 in programma domenica pomeriggio contro l'Angers.