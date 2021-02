Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre un mistero. Il giocatore ha sempre detto di voler aspettare il termine della stagione per capire se le sue condizioni fisiche gli consentano di continuare. Passo dopo passo, è questo l'intento. Nel frattempo il giocatore continua a segnare con grande continuità senza risentire per niente del peso dell'età. La doppietta contro il Crotone nell'ultima di campionato ha certificato lo stato di forma del giocatore che è sempre più imprescindibile nel gioco del Milan di Stefano Pioli. La società ha sempre manifestato la volontà di prolungare il contratto.

In un'intervista rilasciata a Bein Sports, Paolo Maldini, direttore tecnico dei rossoneri, non si nasconde su un possibile prolungamento dell'accordo con l'attaccante svedese ed è già proiettato a quel mese di giugno 2021 in cui dovrà parlare con Mino Raiola: "Ci ha sempre detto che dipenderà dalle sue condizioni fisiche – ha specificato Maldini – ma se continua così non vedo perché non dovrebbe restare". Questo il pensiero del club che sembra proprio aprire le porta del Milan ad Ibrahimovic che è stato determinante per l'ottima risalita della squadra.

"Abbiamo provato a prenderlo già nel 2018, ma all'epoca giocava nei Los Angeles Galaxy" ha sottolineato Maldini che specifica come la volontà del Milan sia sempre stata quella di puntare su Zlatan. Lo svedese è stato capace di raggiungere quota 501 gol in carriera dopo la doppietta contro il Crotone e adesso punta al massimo con i rossoneri: scudetto e qualificazione alla Champions. Già, proprio la coppa dalle grandi orecchie che è sempre stato il suo pallino e che potrebbe decidere di giocare il prossimo anno in rossonero.

Le parole di Maldini sono un attestato di stima enorme da parte della società rossonera nei suoi confronti. Quasi riconoscenza per aver avuto una grande professionalità ed umiltà calandosi in una realtà di una squadra giovane e a caccia di un rilancio. La priorità dei rossoneri però, oggi resta anche quella del rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma: "Per essere soddisfatti bisogna essere in due – ha specificato Maldini – ma chi stiamo lavorando e presto troveremo un accordo". La continuità è alla base del progetto Milan.