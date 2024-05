video suggerito

Maignan infortunato durante l’allenamento del Milan: allarme Francia in vista degli Europei Mike Maignan ha rimediato un infortunio durante l’allenamento del Milan. Il portiere dei rossoneri fa scattare l’allarme in casa Francia in vista degli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Mike Maignan infortunato nel corso dell'ultima allenamento del Milan. Il portiere dei rossoneri avrebbe riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra dopo aver effettuato una parata. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe poi stata prontamente ridotta prima dei successivi esami radiologici che hanno escluso fratture facendo tirare un sospiro di sollievo soprattutto alla Francia in vista degli Europei. Maignan, dovrebbe così indossare un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico. Salterà sicuramente la Salernitana.

In attesa di avere maggiori certezze sulle sue condizioni, il fatto di non aver riportato fratture esclude sicuramente la possibilità che il Ct dei francesi Deschamps possa pensare di rinunciare a Maignan in vista di EURO 2024. Il portiere del Milan si giocherebbe sicuramente la maglia da titolare in vista del torneo in Germania. Un nuovo infortunio sarebbe una beffa totale per lui che a dicembre 2022 dovette saltare, sempre a causa di un infortunio, i Mondiali in Qatar poi vinti dall'Argentina. Ma non dovrebbe accadere la stessa cosa agli Europei.

Maignan era tornato da poco a disposizione di Pioli in vista dell'ultima sfida a San Siro contro la Salernitana che chiuderà la stagione dei rossoneri. Il portiere era già reduce da una lesione all'adduttore che l'avevo visto costretto a saltare le partite contro Juve, Genoa e Cagliari, andando poi in panchina sabato scorso contro il Torino. Il nuovo stop dunque crea un campanello d'allarme alla Francia, non tanto al Milan poiché la stagione è ormai chiusa. Deschamps non corre rischi in questo momento ma gli esami dovrebbe dare qualche informazione in più.

Per quella data il ct Deschamps dovrebbe dunque avere un quadro completo delle condizioni di Maignan. Manca poco infatti per capire quali calciatori la Francia porterà in Germania in vista degli Europei. Il Ct diramerà la lista dei convocati dei Bleus soltanto il 7 giugno. Maignan aveva giocato l'ultima partita da titolare con la Francia lo scorso 26 marzo in occasione della sfida vinta 3-2 contro il Cile. Prima ancora aveva giocato nel 14-0 rifilato dalla Francia a Gibilterra restando poi in panchina contro Grecia e Germania.