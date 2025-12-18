Maignan da rosso su Politano, brutta reazione ma il VAR non lo sanziona: “Doveva fare il suo mestiere”

Mike Maignan ha vissuto una serata da dimenticare a Riad. Il portiere è stato uno dei peggiori in campo del Milan nella semifinale contro il Napoli. Protagonista in negativo su entrambi i gol della formazione di Antonio Conte, il francese ha anche rischiato di lasciare i suoi in dieci nel finale. Brutta la sua reazione nei confronti di Politano, che né l’arbitro né il VAR hanno deciso di sanzionare.

Cosa è successo in Napoli-Milan tra Maignan e Politano

Azione offensiva del Napoli, iniziata da un guizzo di Politano e conclusa da un tiro di Rrahmani disinnescato da Maignan. Quest’ultimo ha poi provato a far ripartire l’azione in fretta, ma si è scontrato con l'ex Sassuolo, che lo ha placcato per impedirgli il lancio. La reazione dell’estremo difensore è stata pura frustrazione: una sbracciata che ha colpito l’attaccante in pieno volto. Il giocatore del Napoli è caduto, ma l’arbitro ha punito solamente il suo fallo, facendo ripartire il gioco con una punizione per il Milan.

Perché Maignan poteva essere punito con l'espulsione

È entrato in azione il VAR che, con un check, ha valutato l’accaduto mentre l’arbitro Zufferli attendeva indicazioni. Dopo qualche secondo non è stata riscontrata alcuna condotta violenta da parte del portiere, che ha potuto rimettere il pallone in gioco con una punizione. Restano però molti dubbi sul fallo commesso da Maignan, che poteva essere considerato un intervento sanzionabile con l’espulsione.

Questo anche il parere dell’ex arbitro e opinionista di SportMediaset Graziano Cesari, che non ha giudicato positivamente l’operato del direttore di gara. Parole perentorie: "Penso che il VAR potesse fare un check più approfondito su Maignan. Politano poteva evitare quell’impatto con il portiere del Milan, ma poi c’è un bel man rovescio sul giocatore del Napoli. C’era rosso per il portiere del Milan e calcio di punizione per il Milan, perché Politano comunque non può fare quell’intervento. Il VAR doveva fare il suo mestiere".