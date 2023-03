Maignan comanda nello spogliatoio della Francia: Mbappé gli ha trovato un nuovo soprannome I compagni lo esaltano già come un eroe: in appena due partite Maignan è diventato il punto di riferimento dello spogliatoio della Francia.

A cura di Ada Cotugno

Mike Maignan ha conquistato la Francia: dopo l'addio di Hugo Lloris la nazionale ha trovato un nuovo leader per la porta, già amato dai compagni per il suo carisma all'interno dello spogliatoio e per il grande talento che ha dimostrato di avere tra i pali.

Alla sua seconda partita da titolare dopo il lunghissimo infortunio al polpaccio il giocatore del Milan ha sfoderato due parate al 90′ che hanno salvato il risultato contro l'Irlanda, con interventi da supereroe che hanno lasciato completamente di stucco i suoi compagni.

E dopo la vittoria nello spogliatoio non si fa che parlare di lui: Mbappe, Griezmann, Giroud e tutti gli altri senatori lo hanno accolto come un grande eroe con abbracci e pacche sulla spalla. "Magic Mike, ha volato", dice qualche suo compagno di nazionale, mentre il suo nuovo capitano lo battezza come "Mano ferma", un soprannome calzante per un portiere che nelle prime due presenze da titolarissimo ha portato a casa due clean sheet.

La bellissima parata di Mike Maignan che salva la vittoria della Francia in irlanda.

Il brutto infortunio è ormai messo alle spalle e adesso Maignan non ha più rivali neanche con la Francia. Un traguardo importantissimo per il portiere del Milan che a 27 anni ha conquistato un ruolo di peso all'interno della Francia vice-campione del Mondo, appoggiato dalla grande stima di tutti i suoi compagni.

L'ambizione e la grinta del portiere si sono già viste prima della partita contro l'Olanda, l'esordio in assoluto come nuovo numero uno della nazionale: poco prima di scendere in campo il francese ha tenuto un discorso all'interno dello spogliatoio per motivare i suoi compagni e fornire le ultime direttive proprio come un leader navigato.

"Ragazzi, posizioniamoci rapidamente nelle nostre zone. Vi dirò di stare più alti o più profondi, ma posizionatevi rapidamente", suggerisce ai suoi compagni dettando la strategia di gioco e facendosi sentire la sua presenza quasi come un capitano.

Le immagini riprese all'interno dello spogliatoio hanno fatto rapidamente il giro del web, restituendo ai tifosi un Maignan diventato ormai un punto di riferimento per l'intera squadra. La sua crescita è finalmente completa sotto tutti i punti di vista e la Francia non può più fare a meno di lui. Non era affatto scontato trovare un degno sostituto di Lloris, simbolo dei Bleus Campioni del Mondo nel 2018, ma Deschamps da oggi può contare su un nuovo leader.