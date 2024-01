Maignan abbandona il campo in Udinese-Milan per dei cori razzisti: tutti i rossoneri vanno via

Maignan abbandona il campo in Udinese-Milan per dei cori razzisti, tutti i compagni di squadra lo seguono andandosene negli spogliatoi. La partita viene sospesa per diversi minuti prima che i rossoneri decidessero di rientrare sul terreno di gioco.