L’ultimo sgarbo di Mauro Icardi a Wanda Nara, le fa fare una figuraccia: “Ha chiuso i rubinetti” Animi sempre più tesi tra il calciatore Mauro Icardi e la ormai ex moglie Wanda Nara in attesa del divorzio: l’ex Inter ha giocato un brutto scherzo alla donna mentre si trovava in vacanza in Uruguay e avrebbe poi chiesto l’affidamento congiunto delle figlie.

A cura di Michele Mazzeo

La tormentata separazione tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara è ormai definitiva ma per quanto riguarda il divorzio ci si attende a stretto giro di posta una cruenta battaglia legale. E non solo per gli enormi interessi economici che ruotano intorno ad esso con la non facile spartizione di un patrimonio che, secondo la stampa argentina, si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. E nemmeno solo per l'astio che c'è tra i due dopo il tradimento del calciatore con la "China" Suarez e i presunti flirt della donna con altri uomini.

L'ultimo sgarbo perpetrato dall'ex calciatore dell'Inter a quella che ormai è la sua ex compagna di vita (ma ancora sua procuratrice dato che vi sarebbe un contratto vincolante a riguardo) difatti lascia presagire che questa vicenda non si chiuderà bonariamente, nonostante i segnali di distensione lanciati di recente dalla donna (che ha esultato sui social network dopo l'ultimo splendido gol segnato dall'ex marito con la maglia del Galatasaray).

Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Diego Estevez nel programma "A la Tarde" su America TV infatti Mauro Icardi avrebbe fatto fare una figuraccia a Wanda Nara durante una vacanza in Uruguay e quest'ultima non l'avrebbe presa bene. Nel momento in cui è andata a saldare il conto dell'hotel, la donna difatti si sarebbe vista rifiutare il pagamento in quanto la sua carta di credito risultava bloccata. Il giornalista argentino ha quindi spiegato: "Icardi ha chiuso i rubinetti e a Wanda questo comportamento non è proprio piaciuto".

Leggi anche Il portiere del Napoli Primavera elimina la Juventus ai rigori: esultanza da Dibu Martinez

L'aver bloccato la carta di credito in uso alla ex moglie sembra però essere solo l'inizio di una guerra legale che, con ogni probabilità, scoppierà da qui a breve. Secondo la stampa argentina infatti la questione intorno alla quale gli animi si sono scaldati (e si scalderanno) di più è quella relativa all'affidamento delle due figlie, Francesca di 8 anni e Isabella di 6 anni, della coppia. Soprattutto alla luce del fatto che Wanda Nara ha deciso di tornare a vivere in Argentina dove è molto richiesta in TV mentre la carriera da calciatore di Mauro Icardi si sta sviluppando in Europa (al momento gioca in Turchia con il Galatasaray).

Il giornalista Diego Estevez nella stessa occasione in cui ha rivelato l'aneddoto sulla carta di credito bloccata di Wanda Nara, ha difatti anche raccontato che "Icardi non vuole che le bambine si trasferiscano definitivamente a Buenos Aires dove si trovano da diverse settimane insieme alla madre". Ed è proprio in virtù di ciò che, secondo le ultime indiscrezioni rivelate dalla stampa argentina, mentre il calciatore era atteso a Milano per testimoniare, come Perisic (che, a differenza della prima data in cui era fissata l'udienza, questa volta si è presentato), nel processo per diffamazione contro Fabrizio Corona (nel quale si era costituito parte civile insieme a Wanda e all'ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter Marcelo Brozovic) è invece rimasto in Turchia (non presentandosi scatta la remissione della sua querela), si è allenato con il Galatasaray, mentre i suoi legali avrebbero chiesto l'affidamento congiunto delle figlie Francesca e Isabella.