L’ultima follia di Gascoigne è oltre ogni limite: umilia un bambino davanti ad uno stadio pieno Paul Gascoigne è stato protagonista dell’ennesima follia. L’ex campione inglese ha umiliato un bambino davanti a tutto lo stadio nel corso del match di Glasgow organizzato dai Rangers per festeggiare i 150 anni di vita del club.

A cura di Fabrizio Rinelli

Paul Gascoigne è stato il grande protagonista del match di Glasgow organizzato dai Rangers per festeggiare i 150 anni di vita del club. ‘Gazza' ha infatti messo a segno un gol all'88' che ha fatto esplodere lo stadio. Una rete siglata con un destro all'angolino che ha battuto il portiere il quale non ha fatto comunque tantissimo per intercettare quella palla. ‘Gazza', nella partita che ha visto sfidarsi una selezione in ‘Blues' e una Top 11 guidata da Luis Figo, da ex bandiera dei Rangers per i suoi trascorsi in Scozia dal 1995 al 1998, è stato protagonista anche di un altro episodio.

Questa volta l'immagine che ne viene fuori non è proprio bellissima. Anzi, in tanti l'hanno criticato per l'ennesima volta l'ultimo colpo di testa dell'ex campione inglese. Una vita di eccessi e stravaganze, che spesso l'hanno portato a commettere gesti inaspettati. Come quello che l'ha interessato direttamente poco prima del calcio d'inizio della gara di Glasgow. In un video pubblicato sui social, Gascoigne si vede intento a scambiare qualche passaggio con alcuni compagni di squadra. In quel momento invita un bambino dalle tribune a scendere in campo e giocare con lui.

Un gesto bello, molto toccante fino a questo momento, ma che invece mascherava le intenzioni poche carine dello stesso Gascoigne che non ha perso tempo per attirare addosso a lui una nuova pioggia di critiche. Il bambino esortato da ‘Gazza' a scendere in campo, entra con grande entusiasmo avvicinandosi al campione inglese che lo invita a mettersi in posizione per giocare con lui. In quel momento, mentre il piccolo si allontana, Gascoigne gli mette uno sgambetto facendolo cadere rovinosamente sul prato verde di Glasgow. Il bambino resta a terra per diversi minuti.

Forse dolorante e probabilmente deluso da quel gesto, il piccolo stenta a rialzarsi. Gascoigne a quel punto, evidentemente dispiaciuto, si avvicina preoccupato per accertarsi delle sue condizioni. Con lui anche un altro giocatore che prova ad aiutare il bambino a rimettersi in piedi. Certo, il gesto di Gascoigne era palesemente scherzoso e non voleva di certo fargli del male. Ma poco è bastato per scatenare la reazione furiosa di migliaia di tifosi che sui social hanno insultato e criticato l'atteggiamento dell'ex giocatore protagonista dell'ennesima follia.