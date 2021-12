Lukaku, Werner e Hudson-Odoi positivi al Covid: i contagi colpiscono anche il Chelsea, caos Premier Dopo i contagi che hanno messo in difficoltà Tottenham e Manchester United, anche il Chelsea deve fare i conti con il Covid-19: Premier sempre più in difficoltà.

A cura di Vito Lamorte

Dopo i focolaio del Tottenham e del Manchester United, anche il Chelsea deve fare i conti con il Covid. A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Everton, Thomas Tuchel ha annunciato Romelu Lukaku, Timo Werner e Callum Hudson-Odoi, così come l'infortunato Ben Chilwell, sono risultati positivi al Covid-19.

Il tecnico del club campione d'Europa in carica ha confermato prima del fischio d'inizio che è stata riscontrata la positività di quattro calciatori della sua rosa e c'è il dubbio che anche Kai Havertz possa essere stato contagiato: "Kai non si sente bene, non è ancora positivo ma stiamo aspettando i risultati dei test e abbiamo deciso di non portarlo in squadra".

L'allenatore tedesco prima della sfida di Stamford Bridge contro i Toffees ha dichiarato: "Abbiamo fatto alcuni test extra alle 12 di oggi per essere più sicuri e poi abbiamo dovuto scegliere la squadra. Sarebbe stata la stessa formazione? Non lo so. La situazione è iniziata ieri con i giocatori che non si sentivano bene e non si allenavano".

Tuchel ha detto di non aver chiesto il rinvio dell'incontro a causa dell'epidemia che ha colpito la sua squadra: "Non perdo la concentrazione o l'energia con domande come questa. Sono abbastanza sicuro che Petr e Marina se ne occupino. Siamo in stretto contatto con i nostri medici".

Thomas Frank, tecnico danese del Brentford, ha espresso il suo punto di vista affermando che l'intera giornata di Premier League di questo fine settimana dovrebbe essere rinviata ma per il momento non ci sono segnali in questo senso.

Sono state già rimandate già cinque partite ma un comunicato della Premier League ha chiarito che l’ipotesi di sospensione non è presa in considerazione. Nelle ultime ore il numero di positivi fra giocatori e staff nel campionato inglese è aumentato in maniera evidente, 42 casi su 3.805 test effettuati fra calciatori e staff dei club, e c'è sempre più preoccupazione sia da parte delle società che degli atleti.