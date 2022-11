Lukaku ai Mondiali a una condizione, il Belgio chiarisce: “Decisione a ore altrimenti è fuori” Romelu Lukaku rischia di essere escluso dai convocati del Belgio per i Mondiali 2022 in Qatar. Una decisione che il Ct prenderà all’ultimo momento chiarendo la posizione dell’attaccante dell’Inter.

Il Belgio è pronto a diramare la lista dei convocati in vista dei Mondiali 2022 in Qatar. Il Ct Martinez ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla pubblicazione ufficiale dei nomi dei giocatori che prenderanno parte alla rassegna iridata nella rosa dei Diavoli Rossi. Al momento tutti i riflettori sono puntati su Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter è un oggetto misterioso in questi ultimi mesi. L'infortunio a inizio stagione e le ricadute delle scorse settimane subito dopo il rientro hanno messo a rischio la partecipazione dell'ex Chelsea ai Mondiali. Lukaku si fece male a fine agosto alla vigilia della gara contro la Cremonese: una distrazione al flessore.

Al suo rientro in Champions contro il Viktoria Plzen, Lukaku si è nuovamente fermato dopo Inter-Sampdoria del 29 ottobre. Dopo gli esami strumentali a cui si era sottoposto il belga la diagnosi fu netta: risentimento cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il 2022 di Lukaku con l'Inter di fatto si era chiuso ma restava ancora l'interrogativo dei Mondiali. Dubbi che il Ct Roberto Martinez ha subito risolto parlando chiaramente a L'Equipe: "Ora non è pronto".

L’ultima apparizione in campo di Lukaku contro la Samp prima del nuovo infortunio.

“Romelu Lukaku non è ancora pronto – ha detto chiaramente e senza filtri Martinez – È nelle mani dei medici. La decisione verrà presa giovedì, prima della comunicazione della lista dei 26 giocatori. Se potrà giocare ancora entro il 1° dicembre una delle prime tre partite della fase a gironi, sarà con noi. In caso contrario, non verrà selezionato”. Un rischio taglio dunque forte e Martinez vuole portarsi questo dubbio con sé fino a giovedì, ovvero fino a quando non capirà se davvero potrà fare a meno di Romelu per i Mondiali in cui il Belgio vuole essere davvero protagonista.

"È totalmente una decisione medica a oggi – ha aggiunto il Ct del Belgio – Stiamo lavorando con un giocatore che conosciamo molto bene. Vediamo vari segnali di miglioramento. La guarigione da un infortunio muscolare è molto personale". In ogni caso la strada da percorrere sarà quella di aspettare fino a giovedì: "Aspettare poco prima dei convocati ci darà tempo di valutare il miglioramento dei tessuti muscolari, di stimare bene i tempi di recupero".

Secondo la stampa belga domani Big Rom si sottoporrà a nuovi test e lo farà ancora un'ultima volta giovedì. Solo in quel giorno Martinez renderà nota la lista dei convocati del Belgio che partiranno per il Mondiale, solo all'ultimo si scoprirà se il bomber nerazzurro volerà o meno in Qatar. A 29 anni questi potrebbero comunque non essere gli ultimi Mondiali di Lukaku che potrebbe tranquillamente giocarli nuovamente nel 2026 se riuscisse ad avere un rendimento costante nei prossimi anni, specie dal punto di vista fisica. Dettaglio da non trascurare, specie dopo quanto accaduto nel 2022.