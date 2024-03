Luka Romero in ospedale dopo il calcio in faccia di un compagno: l’incidente è tremendo Luka Romero, l’esterno argentino di proprietà del Milan in prestito all’Almeria è finito ko nel corso del match contro il Celta Vigo. Tremendo colpo in faccia, e collare per l’immediato trasporto in ospedale. Escluse fratture alla mandibola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Paura per Luka Romero. L'esterno argentino di proprietà del Milan e in prestito all'Almeria è stato vittima di un brutto infortunio in occasione dell'ultimo match contro il Celta Vigo. Il classe 2004 ha ricevuto un colpo molto violento da un compagno di squadra in uno sfortunato scontro di gioco. Immediato il trasporto in ospedale per Romero dove sono state poi escluse fratture alla mandibola. Un sospiro di sollievo, a giudicare dalle terribili immagini dell'incidente.

Una situazione che ha quasi del "miracoloso" considerando la dinamica dell'incidente, avvenuto a fine primo tempo. Romero alle prese con una confusa azione, stava lottando per il pallone con un avversario, quando ha perso l'equilibrio iniziando a cadere sul terreno di gioco con il corpo sbilanciato in avanti. Contemporaneamente arrivava dalla sua destra Pubil, che in scivolata è finito sullo slancio per colpire in pieno il calciatore ex Lazio.

Tacchetti spianati sul volto di Romero che è finito letteralmente ko disteso sul terreno a pancia in giù. Spavento per tutti, con i sanitari dell'Almeria, arrivati subito sul terreno di gioco. Il sudamericano intontito, è stato immobilizzato con il supporto di un collare e trasportato con l'ausilio di una barella fuori dal campo e poi in ambulanza. Trasportato in ospedale, accompagnato dal medico sociale e dai suoi collaboratori, Romero è stato sottoposto ad una TAC.

Si temeva una frattura della mandibola, che però è stata scongiurata dagli esami. Solo una forte contusione e qualche ferita per il ragazzo, che comunque resterà nel nosocomio sotto osservazione come da routine. Solo nella serata di oggi se tutto va bene, potrà tornare al seguito della squadra. Secondo Marca intanto gli sono già stati somministrati degli antiinfiammatori. Un grande spavento e poco più per Romero, che è arrivato dal Milan nell'ultima finestra di mercato invernale e ben si sta disimpegnando come confermano i 2 gol in 3 presenze all'arrivo.