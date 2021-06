Stanotte l'Uruguay ha ottenuto il suo primo punto nel Girone A di Copa America, pareggiando per 1-1 col Cile dopo aver perso la prima partita contro l'Argentina. Trascinatore dell'Atletico Madrid al titolo della Liga, Luis Suarez a 34 anni non si risparmia neanche dall'altra parte del mondo: in campo per tutti i 90 minuti allo stadio di Cuiabá, è stato protagonista dell'azione da cui è scaturito l'autogol di Vidal che ha fissato il punteggio sull'1-1 finale dopo la rete del vantaggio cileno di Edu Vargas.

Ma il gesto del ‘Pistolero' che è diventato virale è un altro: a pochi minuti dal termine della partita, Suarez ha voluto assolutamente impedire a Claudio Bravo, peraltro suo ex compagno al Barcellona, di effettuare un calcio di rinvio dal fondo. Allora si è tolto la scarpa proprio sul punto di battuta della rimessa, facendo poi il gesto di abbassarsi per calzarla nuovamente. Ma il portiere del Cile ha spostato il pallone ed a quel punto, come se nulla fosse, anche Suarez si è alzato, si è portato sul nuovo punto di battuta e si è riabbassato per simulare ancora problemi con la scarpa.

Ovviamente i tifosi in Sudamerica si sono scatenati, tra elogi per la capacità di Suarez di essere comunque uomo squadra e spruzzate di veleno per l'antisportività dimostrata nella circostanza: "È il Michelangelo della perdita di tempo. Non ha eguali, solo imitatori", ha scritto un tifoso. Stesso tenore in un altro messaggio di un nostalgico blaugrana: "Questo è il motivo per cui sono triste che non giochi più per il Barcellona, con lui la squadra aveva personalità".

Non sono mancati ovviamente anche gli insulti: "Con tutto quel dramma quando l'Atletico ha vinto il campionato, avevo dimenticato che m***a enorme è questo ragazzo". Insomma, il ‘Pistolero' divide sempre. Ma fa vincere anche: chiedere al Cholo Simeone per conferma.