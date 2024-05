video suggerito

Luis Enrique fulmina un giornalista che gli parla di fallimento in Champions: “Non avete studiato” Luis Enrique non ci sta e risponde a tono a un giornalista che aveva definito l’eliminazione dalla Champions come un fallimento: “Fa male, ma non sapete quante squadre ci sono?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La prima conferenza di Luis Enrique dopo l'annuncio di Mbappé è stata infuocata, ma l'addio del fuoriclasse francese c'entra ben poco. L'allenatore spagnolo si è presentato ai microfoni per la prima volta dopo l'eliminazione del PSG dalla Champions League contro il Borussia Dortmund, un passo falso che qualcuno in Francia sembra non avergli perdonato.

Tante domande si sono concentrate ovviamente sul messaggio del grande campione, pronto a cominciare una nuova avventura altrove, ma un giornalista lo ha riportato con la mente all'ultima notte europea scatenando in lui una reazione molto forte. A Luis Enrique infatti è stato chiesto se considerasse il mancato accesso alla semifinale di Champions League come un fallimento, una parola proibita da pronunciare in sua presenza.

La reazione di Luis Enrique alla domanda sulla Champions

"Fallimento Champions" è il termine utilizzato da giornalista francese per rivolgersi all'allenatore che più volte ha già ribadito che considera questo concetto sbagliato. E all'ennesima domanda sull'Europa e sull'eliminazione arrivata da parte del Borussia Dortmund non è riuscito a contenersi. "Cercherò di essere educato e corretto", ha premesso prima di fulminare il giornalista seduto in sala stampa.

Luis Enrique ha risposto visibilmente spazientito alla domanda sull'uscita in semifinale, ricordando a tutti quante squadre erano qualificate all'ultima edizione del torneo: "Quante squadre ci sono in Champions League? Non sapete quante? Forse il fallimento è non aver studiato quante squadre c'erano e così eviteremo un problema".

Pochi minuti più tardi l'allenatore è ritornato sull'argomento, questa volta con molta più calma, per esprimere l'amarezza di tutto il PSG che sognava di poter raggiungere la finale: "A dire il vero fa ancora male. Avevamo grandi speranze per questa potenziale finale di Champions League".