Champions League
Luis Enrique è ancora spiazzato da Juric all’Atalanta: “Sarà difficile prevedere le loro mosse”

Juric scompiglia le carte di Luis Enrique che non sa prevedere cosa accadrà contro l’Atalanta all’esordio in Champions League: “Serve adattarsi allo stile dell’avversario e questo è uno dei nostri punti di forza”
A cura di Ada Cotugno
Il PSG comincerà la difesa al titolo di campione d'Europa sfidando l‘Atalanta nella prima partita della fase campionato della Champions League. Sarà un esordio particolare per Juric che dovrà cercare di imitare quanto fatto dal suo predecessore in Europa, ma il cambio in panchina potrebbe creare qualche problema a Luis Enrique che non ha idea di cosa aspettarsi dall'avversario con la veste diversa e che in questo inizio di stagione non sempre ha mostrato la sua faccia migliore.

In conferenza stampa l'allenatore spagnolo ha parlato del primo impegno in Champions League contro un avversario per lui ancora misterioso, completamente diverso da quello che ha imparato a conoscere negli ultimi anni. I parigini restano sempre favoriti anche con qualche acciacco in più perché hanno ancora fame di vittorie dopo aver vinto il triplete pochi mesi fa.

Luis Enrique perplesso dalla nuova Atalanta

Tre partite non gli sono bastate per tracciare un quadro preciso degli avversari e delineare le strategie di Juric che potrebbe non seguire la strada tracciata da Gasperini. Non ha ancora un pensiero preciso sull'Atalanta e cercherà di adattarsi a ogni situazione, come sottolineato in conferenza stampa: "Difficile rispondere visto che hanno cambiato allenatore e hanno giocato solo tre partite. Sarà difficile prevedere le loro mosse. Pensando agli anni precedenti, sono una squadra che pressa alto e che sa gestire la palla con giocatori di qualità. È sempre difficile affrontare le squadre italiane. Serve adattarsi allo stile dell'avversario e questo è uno dei nostri punti di forza".

Juric non ha convocato Lookman per Atalanta-Lecce e racconta tutto: "Non devo pregarlo per giocare"

Il PSG dovrà fare anche i conti con qualche infortunio di troppo. Nell'ultima partita Kvaratskhelia è uscito dal campo molto dolorante e potrebbe non rientrare nei convocati di Luis Enrique che in ogni caso aspetterà l'ultimo allenamento utile per decidere se convocare la sua stella: "Kang-In Le ci sarà, dovremo aspettare per Kvaratskhelia e vedere come si sentirà dopo l'allenamento".

PSG
Champions League
