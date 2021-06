Non arrivano buona notizie dall'UEFA: l'istituzione ha aperto un'inchiesta sulla nazionale della Macedonia del Nord per una possibile irregolarità commessa da alcuni componenti della squadra eliminata da EURO 2020 lo scorso 19 giugno durante i test per il Covid-19. I giocatori sarebbero accusati di comportamento scorretto e possibile violazione del protocollo UEFA sul Coronavirus e adesso il massimo ente calcistico europeo ha già nominato una commissione disciplinare per indagare sulla situazione.

