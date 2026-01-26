L’Udinese strapazza il Verona, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda per l’Hellas

L’Udinese strapazza il Verona nel Monday Night del 22° turno e aggancia il nono posto in classifica, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda per l’Hellas di Paolo Zanetti.

L'Udinese strapazza il Verona nel Monday Night del 22° turno del campionato di Serie A e aggancia il nono posto in classifica, Atta e Davis brillano al Bentagodi: notte fonda per l'Hellas di Paolo Zanetti.

L'Udinese batte il Verona ed è nona: brillano Atta e Davis

Il Verona vive una partita tutta in salita, costretto fin dall’inizio a inseguire un’ Udinese solida e letale nelle ripartenze. L’Hellas fatica a trovare equilibrio, va in difficoltà quando i friulani accelerano e finisce sotto per una deviazione sfortunata sul tiro di Atta che manda fuori tempo Perilli. Il Bentegodi trattiene il fiato, ma la squadra di casa ha il merito di reagire subito: Orban si muove con intelligenza in area, salta gli avversari e ristabilisce la parità, restituendo ossigeno e fiducia.

Il Verona gioca con cuore e coraggio, accetta i rischi e prova a tenere il campo con personalità, ma nella ripresa l’Udinese colpisce ancora. Prima una giocata di pura classe di Zanoli riporta avanti gli ospiti, poi le ripartenze diventano una sentenza e il terzo gol di Davis spegne le speranze gialloblù.

L’Hellas non smette di lottare, sfiora anche il gol con Orban, ma non basta: resta la sensazione di una squadra volenterosa ma lontana dal trovare quella solidità necessaria per cambiare davvero l’inerzia delle partite e iniziare a fare punti con continuità.

Verona-Udinese, il tabellino

RETI: 23′ Atta, 26′ Orban, 58′ Zanoli, 66′ Davis.

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara Allenatore: Kosta Runjaic

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)