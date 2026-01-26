Calcio
video suggerito
video suggerito

L’Udinese strapazza il Verona, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda per l’Hellas

L’Udinese strapazza il Verona nel Monday Night del 22° turno e aggancia il nono posto in classifica, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda per l’Hellas di Paolo Zanetti.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
24 CONDIVISIONI
Immagine

L'Udinese strapazza il Verona nel Monday Night del 22° turno del campionato di Serie A e aggancia il nono posto in classifica, Atta e Davis brillano al Bentagodi: notte fonda per l'Hellas di Paolo Zanetti.

La squadra di Kosta Runjaic vince la seconda gara in trasferta di fila dopo quella di Torino e le due sconfitte casalinghe.

Immagine

L'Udinese batte il Verona ed è nona: brillano Atta e Davis

Il Verona vive una partita tutta in salita, costretto fin dall’inizio a inseguire un’ Udinese solida e letale nelle ripartenze. L’Hellas fatica a trovare equilibrio, va in difficoltà quando i friulani accelerano e finisce sotto per una deviazione sfortunata sul tiro di Atta che manda fuori tempo Perilli. Il Bentegodi trattiene il fiato, ma la squadra di casa ha il merito di reagire subito: Orban si muove con intelligenza in area, salta gli avversari e ristabilisce la parità, restituendo ossigeno e fiducia.

Leggi anche
Il Bologna torna a vincere, Verona battuto in una splendida partita: nel 3-2 Orsolini fa una magia

Il Verona gioca con cuore e coraggio, accetta i rischi e prova a tenere il campo con personalità, ma nella ripresa l’Udinese colpisce ancora. Prima una giocata di pura classe di Zanoli riporta avanti gli ospiti, poi le ripartenze diventano una sentenza e il terzo gol di Davis spegne le speranze gialloblù.

Immagine

L’Hellas non smette di lottare, sfiora anche il gol con Orban, ma non basta: resta la sensazione di una squadra volenterosa ma lontana dal trovare quella solidità necessaria per cambiare davvero l’inerzia delle partite e iniziare a fare punti con continuità.

Verona-Udinese, il tabellino

RETI: 23′ Atta, 26′ Orban, 58′ Zanoli, 66′ Davis.

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara Allenatore: Kosta Runjaic

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)

Calcio
Notizie
Udinese
24 CONDIVISIONI
Immagine
Tennis
Sinner costretto a togliere il bracciale Whoop in Australia: “È la regola”. Cos’è successo
Sinner e le difficoltà nascoste nella vittoria con Darderi: "Quello che c'è tra noi fuori ha complicato tutto"
Musetti ai quarti degli Australian Open con dedica speciale: "Difficile parlare quando la vita bussa"
Quando si gioca Musetti-Djokovic agli Australian Open, in palio il n°3 ATP: orario e dove vederla in TV
Darderi travolto dai crampi in diretta TV spiega bene cosa sta succedendo agli Australian Open
Alcaraz costretto dall'arbitro a togliere un braccialetto, che teneva nascosto: perché è proibito
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views