Lucas Pereira, ex calciatore brasiliano del club francese dell'AC Ajaccio, è morto nella giornata di ieri, a 39 anni, per complicazioni legate al Covid-19. Dopo quattro giorni in ospedale, a causa di un arresto cardiaco "il nostro amico Lucas Pereira ha perso la partita contro il Covid", si legge sul sito ufficiale della società corsa. Gli omaggi sono arrivati da tutte le squadre nelle quali ha militato durante la sua carriera, conclusa in patria nel 2012. Negli ultimi tempi, si era occupato di alcuni trasferimenti per il Ponte Preta, club brasiliano nel quale era cresciuto. Nel Paese sudamericano la situazione legata al Covid-19 resta drammatica, con il numero delle vittime che nel weekend ha superato la soglia del mezzo milione di morti.

Sul proprio sito ufficiale, l'AC Ajaccio, club che milita in Ligue 2 ormai da sette stagioni, ha voluto salutare Lucas Pereira, che ha dedicato alla squadra corsa quattro anni della sua carriera:

Questa notizia immerge il club in una tristezza infinita poiché lui aveva segnato gli animi a livello umano e sportivo. Lucas era arrivato nel 2004, quando il club stava faticando per rimanere in Ligue 1. Il brasiliano aveva fatto conoscere il suo talento segnando 11 gol nella sua prima stagione, tra cui alcuni memorabili di testa. Lucas ha giocato per i biancorossi fino al 2008, totalizzando 24 gol in 97 partite. Un momento speciale resterà nei nostri ricordi: il gol segnato da Lucas il 5 aprile 2008 contro il Bastia, che ha regalato la vittoria agli Orsi. Oggi tutti i componenti dell'AC Ajaccio piangono il suo antico splendore e gli rendono omaggio. Lucas, riposa in pace, Orso per sempre!

La carriera di Lucas Pereira

Cresciuto nel club brasiliano del Ponte Preta, Lucas Pereira aveva militato brevemente nel Portoguesa prima di passare all'AC Ajaccio. In Corsica è rimasto per quattro stagioni, di cui la metà in Ligue 1 e le altre due in Ligue 2, prima di trasferirsi in Corea del Sud, per giocare con i Suwon Samsung Bluewings. Il suo giro del mondo è continuato con un breve ritorno in patria, al Duque de Caxias, per poi disputare due stagioni tra Qatar, all'Al-Markhiya, e Grecia, con l'Ethnikos Piraeus. Infine, ha trascorso gli ultimi due anni della sua carriera in Brasile, prima al Metropolitano e poi all'America-SP, ritirandosi dal calcio giocato all'età di 30 anni.