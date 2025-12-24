Luca Zidane spiega perché ha scelto di giocare per l’Algeria: suo padre gli ha dato un consiglio

L’Algeria ha convocato Luca Zidane per la Coppa d’Africa e potrebbe portarlo anche ai Mondiali: “Penso a mio nonno. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho fatto una buona scelta”

La Coppa d'Africa è la prima competizione in cui Luca Zidane spera di essere protagonista: a settembre il figlio di Zinedine ha deciso di rappresentare l'Algeria e di abbandonare la Francia dove ha giocato a livello giovanile. La scelta è stata possibile grazie al doppio passaporto e ora non tornerà più indietro. nessuno lo ha influenzato, neanche suo padre che gli ha dato libera scelta di seguire il suo istinto.

In un'intervista con beIN Sports il portiere ha raccontato per la prima volta perché ha scelto di giocare con la nazionale africana e di non continuare la dinastia cominciata con i francesi da suo padre, idolo indiscusso della Francia e del calcio europeo. Una scelta legata alla famiglia e ai ricordi più belli dell'infanzia che lo ha portato in Coppa d'Africa e potrebbe trascinarlo fino ai Mondiali 2026.

Zidane è stato convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa

Il rapporto tra Zidane e l'Algeria

La scelta inizialmente è apparsa strana, ma Luca Zidane ha voluto spiegare perché ha scelto di rappresentare l'Algeria. Non è solo una questione di opportunità ma di appartenenza: "Quando penso all'Algeria, penso subito a mio nonno. Fin da piccoli abbiamo avuto una cultura algerina in famiglia. Ne ho parlato con lui prima di entrare in nazionale, ed era entusiasta. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho fatto una buona scelta".

Non ha riservato le stesse parole di gioia e di emozione per suo padre Zinedine che forse avrebbe voluto vederlo in azione con la Francia. Ma l'ex calciatore non ha voluto influenzarlo, lasciandogli libertà di scelta: "Come ogni padre mi ha sostenuto. Mi ha detto: ‘È una tua scelta. Posso darti consigli, ma alla fine la decisione spetta a te'". La scelta al momento sta premiando il portiere, impegnato in Coppa d'Africa e pronto per la sua prima convocazione a un Mondiale dove l'Algeria esordirà nella gara contro l'Argentina.